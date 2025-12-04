المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلوت يرد.. هل يعود صلاح إلى المشاركة أساسيا مع ليفربول؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:18 ص 04/12/2025
صلاح

صلاح من مباراة ليفربول وسندرلاند

رد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، على سؤال بشأن إمكانية عودة اللاعب المصري محمد صلاح إلى المشاركة أساسيًا في المباريات المقبلة

واكتفى ليفربول بالتعادل على أرضه (1-1) أمام سندرلاند.

هل يعود صلاح إلى تشكيل ليفربول؟

ظل صلاح حبيسًا لمقاعد بدلاء ليفربول في مباراة الفوز (2-0) على وست هام يونايتد في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأمام سندرلاند، بدأ صلاح المباراة بين بدلاء ليفربول مجددًا قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني.

وتلقى سلوت سؤالًا بعد نهاية مباراة ليفربول وسندرلاند بشأن إمكانية عودة صلاح إلى التشكيل الأساسي قبل كأس أمم أفريقيا، ليجيب: "المعيار بالنسبة لي هو اختيار التشكيل الأنسب لكل مباراة، ولا علاقة للأمر بمحمد صلاح أو أي لاعب آخر".

ومن المنتظر أن ينضم صلاح لمعسكر منتخب مصر في 15 ديسمبر الجاري، بناءً على قرار من فيفا.

يشار إلى أن صلاح سجل 4 أهداف فقط مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان سلوت أشاد بالعقلية الاحترافية التي تعامل بها صلاح عقب جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول، موضحًا أنه قدوة لجميع اللاعبين، سواءً لعب أم لم يلعب على حد قوله.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي آرني سلوت

