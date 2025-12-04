المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لم يراوغ أو يسدد على المرمى.. ماذا قدم صلاح في مباراة ليفربول وسندرلاند؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:39 ص 04/12/2025
صلاح

سباق سرعة بين صلاح وماندافا

شارك اللاعب المصري محمد صلاح في الشوط الثاني من مباراة ليفربول وسندرلاند، بعد أن بدأها على مقاعد البدلاء.

واكتفى ليفربول بالتعادل على أرضه (1-1) مع سندرلاند في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ماذا قدم صلاح في مباراة ليفربول وسندرلاند؟

بدأ صلاح مباراة ليفربول وسندرلاند على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني، أي لمدة 45 دقيقة.

وكان صلاح ظل حبيسًا لمقاعد بدلاء ليفربول في المباراة السابقة ضد وست هام يونايتد دون أن يشارك، ما حدث لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي منذ وصول سلوت مع بداية موسم 2024-2025.

وأمام سندرلاند، لم يتمكن صلاح من استعادة المستويات المعهودة عنه، مكتفيًا ببعض التمريرات الجيدة دون مراوغات ناجحة أو تسديدات على المرمى، ليحصل على تقييم 6.6 من سوفا سكور.

وفيما يلي، أبرز إحصائيات صلاح في مباراة ليفربول وسندرلاند..

- اللمسات: 48

- التسديدات: 2 (تم اعتراضها من دفاع سندرلاند)

- العرضيات الصحيحة: 1 من 5

- التمريرات المفتاحية: 4

- التمريرات الصحيحة: 25 من 30 (83%)

- المراوغات الناجحة: صفر من 3

- الالتحامات الأرضية الناجحة: صفر من 4

- فقدان الكرة: 16

يشار إلى أن محمد صلاح سجل 4 أهداف فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي سندرلاند

