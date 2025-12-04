شارك اللاعب المصري محمد صلاح في الشوط الثاني من مباراة ليفربول وسندرلاند، بعد أن بدأها على مقاعد البدلاء.

واكتفى ليفربول بالتعادل على أرضه (1-1) مع سندرلاند في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ماذا قدم صلاح في مباراة ليفربول وسندرلاند؟

بدأ صلاح مباراة ليفربول وسندرلاند على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني، أي لمدة 45 دقيقة.

وكان صلاح ظل حبيسًا لمقاعد بدلاء ليفربول في المباراة السابقة ضد وست هام يونايتد دون أن يشارك، ما حدث لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي منذ وصول سلوت مع بداية موسم 2024-2025.

وأمام سندرلاند، لم يتمكن صلاح من استعادة المستويات المعهودة عنه، مكتفيًا ببعض التمريرات الجيدة دون مراوغات ناجحة أو تسديدات على المرمى، ليحصل على تقييم 6.6 من سوفا سكور.

وفيما يلي، أبرز إحصائيات صلاح في مباراة ليفربول وسندرلاند..

- اللمسات: 48

- التسديدات: 2 (تم اعتراضها من دفاع سندرلاند)

- العرضيات الصحيحة: 1 من 5

- التمريرات المفتاحية: 4

- التمريرات الصحيحة: 25 من 30 (83%)

- المراوغات الناجحة: صفر من 3

- الالتحامات الأرضية الناجحة: صفر من 4

- فقدان الكرة: 16

يشار إلى أن محمد صلاح سجل 4 أهداف فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.