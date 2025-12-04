صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

إشادة جديدة بصلاح

أشاد المدرب الهولندي آرني سلوت مجددًا بردود أفعال محمد صلاح على جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول.

وظهر صلاح بين بدلاء ليفربول أمام سندرلاند قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1).

وقال سلوت: "صلاح يتصرف كما تريد، محترف من الطراز الأول، ويتدرب بشكل ممتاز، ويظهر موقفًا إيجابيًا تجاه زملائه.. هو قدوة عندما يلعب، والآن قدوة في كيفية التصرف عندما لا يلعب".

ذا صن

أزمة أرسنال

تستمر أزمة نادي أرسنال هذا الموسم بسبب الإصابات.

واضطر كل من ديكلان رايس وكريستيان موسكيرا إلى مغادرة مباراة أرسنال وبرينتفورد بسبب الإصابة، ما أثار قلق مايكل أرتيتا.

وقال أرتيتا بشأن جدول مباريات أرسنال: "لم أر أبدًا مثل هذا الجدول على أي مستوى، ليس فقط في الدوري الإنجليزي بل في كل البطولات".

ديلي ميل

درس لتشيلسي

لقن ليدز يونايتد درسًا لتشيلسي في مباراة تفوق فيها (3-1) على ملعب إيلاند رود.

وأنهى ليدز سلسلة تشيلسي مع النتائج الإيجابية، ليخسر فريق إنزو ماريسكا لأول مرة بعد 7 مباريات متتالية في جميع المسابقات.

وحملت مباراة ليدز خبرًا سارًا وحيدًا لتشيلسي بمشاركة كول بالمر لأول مرة منذ سبتمبر الماضي، بعد تعافيه من الإصابة.

الصحافة الإسبانية

ماركا

قلق في مدريد

أثار الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وإدواردو كامافينجا القلق داخل صفوف نادي ريال مدريد، عقب تعرضهما للإصابة خلال مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

وتبدو حالة ثنائي ريال مدريد مقلقة، حيث سيخضعان لفحوصات طبية يوم الخميس، لتحديد حجم إصابتهما وفترة الغياب المتوقعة لهما.

سبورت

رافينيا يغلق باب الرحيل

أغلق النجم البرازيلي رافينيا، باب الرحيل عن صفوف فريق برشلونة، خلال الموسم الحالي، بعد تألقه تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك منذ الموسم الماضي.

وكان رافينيا يرغب في الرحيل خلال صيف 2024، وفتح الباب أمام العروض السعودية، لكن برشلونة يراه عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه، بينما أقنعه فليك بالبقاء، وبعد تألقه يستهدف البقاء على الأقل حتى نهاية عقده في 2028.

موقع برشلونة الرسمي

صدمة لأولمو

أعلن نادي برشلونة، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه داني أولمو، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا.

وأوضح الفريق الكتالوني أن أولمو مصاب بخلع في كتفه الأيسر، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم اختيار العلاج والتأهيل بدلًا من التدخل الجراحي، وقد تمتد فترة غيابه لشهر تقريبًا.

الصحافة الإيطالية

سبورت ميدياسيت

إشادة تورام

قال ماركوس تورام، بعد فوز فريقه إنتر أمام فينيزيا بنتيجة (5-1)، في كأس إيطاليا: "بعيدًا عن الأهداف، كان الشيء المهم هو الموقف والنهج العام الذي اتخذناه" .

وأضاف: "نحن فريق قوي، ولدينا 23-24 لاعبًا على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى هؤلاء اللاعبين الشباب الذين يتدربون معنا ويمكنهم تقديم مساعدة كبيرة لإنتر".

وأكمل: "كما قلت قبل المباراة، سنقدم أفضل ما لدينا في كل مسابقة وسنرى إلى أين سننتهي".

فوتبول إيطاليا

عملية فلاهوفيتش

يخضع دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، لعملية جراحية بعد تعرضه لتمزق شديد في عضلاته المقربة، دون أن يتضح متى سيكون الدولي الصربي قادرًا على العودة إلى اللعب مع يوفنتوس.

وتوجه فلاهوفيتش لإجراء الفحوصات الطبية، وتم تأكيد بأنه يعاني من إصابة شديدة في تقاطع العضلات والأوتار في العضلة المقربة الطويلة اليسرى

الصحافة الفرنسية

ليكيب

مصير مدرب عبد المنعم

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم، استمراره على رأس الجهاز الفني، بعدما منح نفسه يوماً واحداً للتفكير في مستقبله.

وقال المدرب البالغ 54 عاماً للاعبين إنه مقتنع تماماً بقدرتهم على قلب الأوضاع وتحسين النتائج في الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، يواصل المصري محمد عبد المنعم المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل استعداداً للعودة إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

فوت ميركاتو

ستراسبورغ يوقف مهاجمه

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي، يوم الأربعاء، إيقاف مهاجمه الهولندي إيمانويل إيميجا في بيان رسمي مقتضب، دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ، ما سيؤدي إلى غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

ويعيش إيميجا موسمًا مليئًا بالتقلبات منذ الإعلان عن انتقاله إلى تشيلسي في 12 سبتمبر الماضي، وهو القرار الذي أثار استياء جماهير ستراسبورج بشكل كبير.

ويأتي قرار الإيقاف في وقت يتزايد فيه الضغط من جماهير تشيلسي وصحافة إنجلترا للمطالبة بعودة اللاعب، خاصة بعد مستواه اللافت مع ستراسبورغ واستدعائه لمنتخب هولندا في نوفمبر الماضي.

الصحافة الألمانية

بيلد

واقعة استثنائية

تعرض حكم مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في بطولة كأس ألمانيا لإصابة ليتم استبداله قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

وكان من المقرر في البداية أن يُدير الدكتور ماتياس جولينبيك المباراة. إلا أن الحكم مريض وغير قادر على إدارتها، ليحل محله الآن مارتن بيترسن، الذي كان من المقرر سابقًا أن يكون الحكم الرابع.

قميص جديد

كشف بايرن ميونخ الألماني عن قميصه الجديد اللافت، خلال عمليات الإحماء قبل مباراة يونيون برلين التي ستقام في بطولة كأس ألمانيا.

وتفاعلت الجماهير مع القميص الجديد لبطل الدوري الألماني، لتطالبهم بضرورة حسم التأهل أمام يونيون برلين.