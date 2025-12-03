تحدث أرني سلوت، مدرب ليفربول، عن الإيجابيات التي خرج بها فريقه من تعادله مع ضيفه سندرلاند 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأربعاء.

ليفربول خطف نقطة من سندرلاند بأداء باهت في مبارة شهدت عودته للتعثر بعد فوزه 2-0 على وست هام يونايتد يوم الأحد الماضي، إذ أدرك التعادل بهدف فلوريان فيرتز في الدقيقة 81 ليفلت من هزيمة كانت ستكون العاشرة في آخر 14 مباراة بكافة المسابقات.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "لم نستقبل الكثير من الفرص هذا الموسم في الكثير من الأحيان، لم نكن محظوظين بما يكفي للفوز في كافة المباريات، لكن في الأسابيع القليلة الماضية كنا سنخسر هذه المباراة لذلك فهذا أمر إيجابي".

وأشار سلوت إلى مشكلة متكررة لا تزال تطارد حامل اللقب، وهي الافتقار للأداء الهجومي الحاسم.

وأوضح: "لعبنا 14 مباراة حتى الآن (في الدوري الإنجليزي) ولم نتمكن من التسجيل ما يكفي من اللعب المفتوح أو من الكرات الثابتة".

وواصل: "تشبه إلى حد ما مباراة الأحد الماضي، مباراة لم نستقبل فيها الكثير من الفرص ولم نصنع الكثير، لكن بالطبع لم يحالفنا الحظ في الهدف الذي استقبلناه".

وأردف: "جربنا كل شيء لتحقيق هدف الفوز ولكن في النهاية كنا محظوظين أيضا لأنهم انفردوا بمرمى الحارس أليسون".

وقال سلوت عن إبعاد لاعبه فيديريكو كييزا لكرة كاد يأتي منها هدف ثان لسندرلاند: "هذا ما تريد من اللاعب أن يفعله، أن يبذل كل ما في وسعه في أي موقف".

وأتم: "فقط استمر في الركض وأبعد الكرة من على خط المرمى، في مباراة أخرى سجلنا أهدافا أقل مما كان بإمكاننا تسجيله وكان المنافس جيدا في الفرص التي سنحت له".