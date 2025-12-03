كاراجر: كل شيء في ليفربول يدعو إلى القلق

أكد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، أن كل شيء في الريدز يدعو إلى القلق، وذلك بعد التعادل المخيب أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول 1-1 أمام سندرلاند، على ملعب أنفيلد، في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "كان الأداء مقلقًا للغاية، أشعر وكأنهم تراجعوا خطوة إلى الوراء، لم يبدوا أنهم قادرون على التسجيل، كانوا يفتقرون إلى الحيوية والطاقة والسرعة والقوة، إنه أمر مقلق حقًا".

وأضاف: "ليفربول كان سيئًا للغاية، سندرلاند كان أكثر حسمًا، فيرجيل فان ديك أدار ظهره، هذا الهدف يلخص أداء ليفربول في هذه المباراة".

وعن أداء ليفربول في الشوط الأول، قال: "ليفربول كان سيئًا للغاية. إنهم يتصرفون بلا مبالاة طوال المباراة، وكل شيء يبدو بطيئًا للغاية، على ليفربول أن ينظم نفسه في الشوط الثاني، فالمساحات شاسعة جدًا في جميع أنحاء الملعب".

ويواصل ليفربول سقوطه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.

ومنذ فوزه باللقب بفوزه 5-1 على توتنهام في نهاية أبريل، جمع ليفربول 23 نقطة فقط من 18 مباراة وفاز بثلاث مباريات فقط من آخر 14 مباراة في جميع المسابقات.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.