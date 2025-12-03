المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

كاراجر: كل شيء في ليفربول يدعو إلى القلق

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:28 ص 04/12/2025
احتفال لاعبو ليفربول بهدف إيزاك

ليفربول

أكد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، أن كل شيء في الريدز يدعو إلى القلق، وذلك بعد التعادل المخيب أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول 1-1 أمام سندرلاند، على ملعب أنفيلد، في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:  "كان الأداء مقلقًا للغاية، أشعر وكأنهم تراجعوا خطوة إلى الوراء، لم يبدوا أنهم قادرون على التسجيل، كانوا يفتقرون إلى الحيوية والطاقة والسرعة والقوة، إنه أمر مقلق حقًا".

وأضاف: "ليفربول كان سيئًا للغاية، سندرلاند كان أكثر حسمًا، فيرجيل فان ديك أدار ظهره، هذا الهدف يلخص أداء ليفربول في هذه المباراة".

وعن أداء ليفربول في الشوط الأول، قال: "ليفربول كان سيئًا للغاية. إنهم يتصرفون بلا مبالاة طوال المباراة، وكل شيء يبدو بطيئًا للغاية، على ليفربول أن ينظم نفسه في الشوط الثاني، فالمساحات شاسعة جدًا في جميع أنحاء الملعب".

ويواصل ليفربول سقوطه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.

ومنذ فوزه باللقب بفوزه 5-1 على توتنهام في نهاية أبريل، جمع ليفربول 23 نقطة فقط من 18 مباراة وفاز بثلاث مباريات فقط من آخر 14 مباراة في جميع المسابقات.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول سندرلاند سلوت كاراجر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg