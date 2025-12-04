‬انتقد ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال ازدحام جدول مباريات الفريق بعد أن أصبح المدافع كريستيان موسكيرا أحدث المصابين، فضلا عن إحاطة الشكوك حول إصابة لاعب الوسط ديكلان رايس.

أرسنال فاز على ضيفه برينتفورد 2-0 مساء أمس الأربعاء في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة غادرها رايس قبل 7 دقائق من النهاية، بسبب ما بدا أنه مشكلة في الساق.

ويفتقد الفريق اللندني لقلبي الدفاع ويليام ساليبا وجابرييل ماجاليس بالإضافة إلى المهاجمين كاي هافرتز ولياندرو تروسارد، كما خرج موسكيرا من الملعب قبل دقائق من نهاية الشوط الأول بسبب ما قال أرتيتا إنه مشكلة في الركبة أو الكاحل.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "من الواضح أنها ليست أخبارا جيدة أبدا، اضطر ديكلان للخروج، علينا أن نرى ما الذي يعاني منه، يمكنه المشي لكنه لا يستطيع اللعب".

وأضاف: "موسكيرا أيضا خرج، نفتقد جابرييل وساليبا أيضا، لذلك علينا أن نتأقلم، لقد كان هذا هو موضوع هذا الموسم".

وأوضح:" كان لدينا أسبوع متطلب جدا على كل المستويات، طلب منا اللعب بعد 3 أيام، مع يوم أقل للراحة مقارنة بهم".

وواصل: "يمكننا لعب الدقائق، لكن إذا كان بالإمكان منحنا القليل من الوقت الإضافي للتعافي وجعل رفاهية هؤلاء اللاعبين أسهل قليلا، فسوف يكون ذلك رائعا".

وأتم: "الراحة، هذه كلمة إيجابية جدا لنستخدمها، كان علينا إجراء بعض التغييرات".

ويحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي، قبل أن يزور ملعب كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

