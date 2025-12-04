المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ميسي: جوارديولا هو أفضل مدرب على الإطلاق

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:09 م 04/12/2025
جوارديولا وميسي

جوارديولا وميسي

أكد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، أن بيب جوارديولا هو أفضل مدرب.

وتولى جوارديولا، تدريب برشلونة الإسباني في الفترة من 2008 وحتى 2012، حيث شهدت هذه الفترة ذروة تألق ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة ESPN: "بالنسبة لي، جوارديولا فريد من نوعه".

وأضاف: "هناك مدربون ممتازون للغاية، لكن لديه شيئًا مختلفًا، بالنسبة لي، هو الأفضل بينهم جميعًا".

وتابع: "عندما يتعلق الأمر برؤية الأشياء، والاستعداد للمباريات، والتواصل مع اللاعبين، فهو متكامل للغاية".

وواصل: "إنه الأفضل، وكنا محظوظين بوجوده في برشلونة".

وأكمل: "لقد اجتمع مع اللاعبين، وتشكلت القطع الصحيحة معًا لتحقيق ما كان يقصده، لتحقيق كل ما تم تحقيقه".

وشدد: "لقد ذهب إلى أماكن أخرى وواصل الفوز، ليس فقط بسبب الفوز، بل بسبب أسلوب لعب فرقه".

وأتم: "لقد فعل ذلك في بايرن، على الرغم من أنه لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا هناك، لقد غير طريقة لعب اللعبة في ألمانيا، والشيء نفسه في إنجلترا مع مانشستر سيتي، لقد غير طريقة لعب الدوري."

 

الدوري الإنجليزي برشلونة مانشستر سيتي بايرن ميونخ ميسي جوارديولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg