ميسي: جوارديولا هو أفضل مدرب على الإطلاق

أكد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، أن بيب جوارديولا هو أفضل مدرب.

وتولى جوارديولا، تدريب برشلونة الإسباني في الفترة من 2008 وحتى 2012، حيث شهدت هذه الفترة ذروة تألق ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة ESPN: "بالنسبة لي، جوارديولا فريد من نوعه".

وأضاف: "هناك مدربون ممتازون للغاية، لكن لديه شيئًا مختلفًا، بالنسبة لي، هو الأفضل بينهم جميعًا".

وتابع: "عندما يتعلق الأمر برؤية الأشياء، والاستعداد للمباريات، والتواصل مع اللاعبين، فهو متكامل للغاية".

وواصل: "إنه الأفضل، وكنا محظوظين بوجوده في برشلونة".

وأكمل: "لقد اجتمع مع اللاعبين، وتشكلت القطع الصحيحة معًا لتحقيق ما كان يقصده، لتحقيق كل ما تم تحقيقه".

وشدد: "لقد ذهب إلى أماكن أخرى وواصل الفوز، ليس فقط بسبب الفوز، بل بسبب أسلوب لعب فرقه".

وأتم: "لقد فعل ذلك في بايرن، على الرغم من أنه لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا هناك، لقد غير طريقة لعب اللعبة في ألمانيا، والشيء نفسه في إنجلترا مع مانشستر سيتي، لقد غير طريقة لعب الدوري."