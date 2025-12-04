المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

جوارديولا ينافس أرتيتا.. المرشحون لجائزة مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:20 م 04/12/2025
جوارديولا وأرتيتا

جوارديولا وأرتيتا

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن المرشحين لجائزة مدرب شهر نوفمبر في المسابقة.

واختار الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، 6 مدربين كانوا الأفضل في شهر نوفمبر، للتنافس على جائزة مدرب شهر نوفمبر.

وتم فتح باب التصويت أمام الجماهير للتصويت لأفضل مدرب في الشهر، حتى يوم 8 ديسمبر الجاري.

ويتنافس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، على جائزة مدرب شهر نوفمبر.

المرشحون لجائزة مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي (لعب 4 مباريات - فاز في 3 مباريات - خسر في مباراة)

أوناي إيمري - أستون فيلا (لعب 4 مباريات - فاز في 3 مباريات - خسر في مباراة)

ميكيل أرتيتا - أرسنال (لعب 4 مباريات - فاز في مباراتين - تعادل في مباراتين)

فابيان هورزيلير - برايتون (لعب 4 مباريات - فاز في 3 مباريات - تعادل في مباراة)

إنزو ماريسكا - تشيلسي (لعب 4 مباريات - فاز في 3 مباريات - تعادل في مباراة)

ماركو سيلفا - فولهام (لعب 4 مباريات - فاز في 3 مباريات - خسر في مباراة).

قائمة المدربين الذين حصدوا جائزة مدرب الشهر في موسم 2025-2026

أغسطس: آرني سلوت (ليفربول)
سبتمبر: أوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)
أكتوبر: روبن أموريم (مانشستر يونايتد).

أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg