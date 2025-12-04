أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن المرشحين لجائزة مدرب شهر نوفمبر في المسابقة.

واختار الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، 6 مدربين كانوا الأفضل في شهر نوفمبر، للتنافس على جائزة مدرب شهر نوفمبر.

وتم فتح باب التصويت أمام الجماهير للتصويت لأفضل مدرب في الشهر، حتى يوم 8 ديسمبر الجاري.

ويتنافس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، على جائزة مدرب شهر نوفمبر.

المرشحون لجائزة مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي (لعب 4 مباريات - فاز في 3 مباريات - خسر في مباراة)

أوناي إيمري - أستون فيلا (لعب 4 مباريات - فاز في 3 مباريات - خسر في مباراة)

ميكيل أرتيتا - أرسنال (لعب 4 مباريات - فاز في مباراتين - تعادل في مباراتين)

فابيان هورزيلير - برايتون (لعب 4 مباريات - فاز في 3 مباريات - تعادل في مباراة)

إنزو ماريسكا - تشيلسي (لعب 4 مباريات - فاز في 3 مباريات - تعادل في مباراة)

ماركو سيلفا - فولهام (لعب 4 مباريات - فاز في 3 مباريات - خسر في مباراة).

قائمة المدربين الذين حصدوا جائزة مدرب الشهر في موسم 2025-2026

أغسطس: آرني سلوت (ليفربول)

سبتمبر: أوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)

أكتوبر: روبن أموريم (مانشستر يونايتد).