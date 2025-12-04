كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر نوفمبر الماضي في بريميرليج.

وشملت قائمة المرشحين 8 لاعبين، على رأسهم برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، وديكلان رايس نجم أرسنال.

كذلك تم ترشيح هارفي بارنز (نيوكاسل يونايتد) وكيرنان ديوسبري هول (إيفرتون) وجيريمي دوكو (مانشستر سيتي) ومورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست) وريس جيمس (تشيلسي) وإيجور تياجو (برينتفورد).

ويشهد شهر نوفمبر فائزا جديدا، بعد تتويج جاك جريليش لاعب إيفرتون في أغسطس، وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في سبتمبر، ثم بريان مبيومو مهاجم مانشستر سيتي في أكتوبر.

ويتم اختيار الفائز بدمج أصوات المشجعين، ولجنة من الخبراء، وقائد كل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

