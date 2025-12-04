المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فائز جديد.. الكشف عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:24 م 04/12/2025
الدوري الإنجليزي

جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر نوفمبر الماضي في بريميرليج.

وشملت قائمة المرشحين 8 لاعبين، على رأسهم برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، وديكلان رايس نجم أرسنال.

كذلك تم ترشيح هارفي بارنز (نيوكاسل يونايتد) وكيرنان ديوسبري هول (إيفرتون) وجيريمي دوكو (مانشستر سيتي) ومورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست) وريس جيمس (تشيلسي) وإيجور تياجو (برينتفورد).

ويشهد شهر نوفمبر فائزا جديدا، بعد تتويج جاك جريليش لاعب إيفرتون في أغسطس، وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في سبتمبر، ثم بريان مبيومو مهاجم مانشستر سيتي في أكتوبر.

ويتم اختيار الفائز بدمج أصوات المشجعين، ولجنة من الخبراء، وقائد كل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

