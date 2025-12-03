علق الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، على غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي للريدز في المباراة الأخيرة أمام سندرلاند في الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد غاب صلاح أيضًا عن مباراة وست هام، حيث يعد غيابه عن التشكيل الأساسي للريدز لمواجهتين متتاليتين هو المرة الأولى له في مسيرته مع ليفربول في البريميرليج، بجانب كونها المرة الأولى أيضًا له مع سلوت منذ تعيينه بعد رحيل كلوب.

تصريحات فان دايك عن أداء صلاح

وقال فان دايك بعد مباراة ليفربول وسندرلاند في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو": "محمد صلاح لا يزال لاعبًا رائعًا ولا يزال يتعين علينا أن نتذكر أن هناك سببًا وراء نجاحه الكبير في النادي وعلينا احترام ذلك مهما كان".

وأضاف: "بالتأكيد الفريق يحتاجه كأحد القادة، إنه يشعر بخيبة أمل، وهذا طبيعي تمامًا، فعدم الشعور بخيبة الأمل عندما لا تلعب مباراتين متتاليتين يعني وجود مشكلة أيضًا".

وتابع فان دايك: "صلاح كان لا يمكن الاستغناء عنه، لكن أي لاعب لا يتمتع برصيد غير محدود، وعلى الجميع تقديم أداء جيد للمشاركة، بالفعل هو يفعل ذلك، لكن قرار المدرب كان وضعه على دكة البدلاء في آخر مواجهتين، ومن الطبيعي أن يريد الجميع الأفضل للنادي".

واختتم مدافع ليفربول تصريحاته بالحديث عن نتيجة مباراة سندرلاند، حيث قال: "كنا نرغب في تحقيق الفوز خاصةً أن المباراة على أرضنا، لكننا لعبنا أمام خصم مختلف، ونرغب في التعافي من هذا اللقاء للاستعداد جيدًا للمباراة المقبلة".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، متساويًا مع برايتون صاحب المركز السابع في الجدول بالرصيد ذاته.