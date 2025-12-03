المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

نحتاجه كأحد القادة.. فان دايك يعلق على غياب صلاح عن تشكيل ليفربول الأساسي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

02:57 م 04/12/2025
فان دايك ومحمد صلاح

فان دايك ومحمد صلاح

علق الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، على غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي للريدز في المباراة الأخيرة أمام سندرلاند في الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد غاب صلاح أيضًا عن مباراة وست هام، حيث يعد غيابه عن التشكيل الأساسي للريدز لمواجهتين متتاليتين هو المرة الأولى له في مسيرته مع ليفربول في البريميرليج، بجانب كونها المرة الأولى أيضًا له مع سلوت منذ تعيينه بعد رحيل كلوب.

تصريحات فان دايك عن أداء صلاح

وقال فان دايك بعد مباراة ليفربول وسندرلاند في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو": "محمد صلاح لا يزال لاعبًا رائعًا ولا يزال يتعين علينا أن نتذكر أن هناك سببًا وراء نجاحه الكبير في النادي وعلينا احترام ذلك مهما كان".

وأضاف: "بالتأكيد الفريق يحتاجه كأحد القادة، إنه يشعر بخيبة أمل، وهذا طبيعي تمامًا، فعدم الشعور بخيبة الأمل عندما لا تلعب مباراتين متتاليتين يعني وجود مشكلة أيضًا".

وتابع فان دايك: "صلاح كان لا يمكن الاستغناء عنه، لكن أي لاعب لا يتمتع برصيد غير محدود، وعلى الجميع تقديم أداء جيد للمشاركة، بالفعل هو يفعل ذلك، لكن قرار المدرب كان وضعه على دكة البدلاء في آخر مواجهتين، ومن الطبيعي أن يريد الجميع الأفضل للنادي".

واختتم مدافع ليفربول تصريحاته بالحديث عن نتيجة مباراة سندرلاند، حيث قال: "كنا نرغب في تحقيق الفوز خاصةً أن المباراة على أرضنا، لكننا لعبنا أمام خصم مختلف، ونرغب في التعافي من هذا اللقاء للاستعداد جيدًا للمباراة المقبلة".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، متساويًا مع برايتون صاحب المركز السابع في الجدول بالرصيد ذاته.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح صلاح فان دايك فريق ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg