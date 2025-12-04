المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في الميركاتو الشتوي.. أرسنال يستهدف لاعب فياريال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:51 م 04/12/2025
موليرو

موليرو لاعب فياريال

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع ألبرتو موليرو، صانع لعب فياريال الإنجليزي.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن أرسنال منفتح على فكرة التعاقد مع موليرو في يناير لتعزيز قوته الهجومية بعدما عانى الفريق اللندني من الغيابات بسبب الإصابات في الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن موليرو الذي لفت أنظار عدة أندية أوروبية كبيرة، بات مطلوبا في أرسنال بسبب تعدد مهاراته.

كما لفت التقرير أن أرسنال أصبح يُركز جهوده على ضم اللاعبين المميزين في الدوري الإسباني، بعد أن نجاح صفقات مارتن أوديجارد وميكيل ميرينو ومارتن زوبيمندي وكريستيان موسكيرا.

ويعتقد مسؤولو أرسنال أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع فياريال مقابل نحو 35 مليون يورو.

وقد يواجه "الجانرز" صعوبة في إتمام الصفقة نظرا لأن فياريال في موقف تفاوضي قوي، لعدم حاجته لبيع لاعبين في الميركاتو الشتوي.

جدير بالذكر أن موليرو صاحب الـ22 عاما شارك في 19 مباراة مع "الغواصات الصفراء" هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

أرسنال الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني

