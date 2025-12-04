المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة ينقض على هدف ليفربول بعرض مفاجئ في يناير

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:03 م 04/12/2025
مارك جيهي

مارك جيهي

 

ينوي نادي برشلونة الإسباني، التحرك بشكل جاد، لقطع طريق ليفربول الإنجليزي، نحو التعاقد مع نجم دفاع فريق كريستال بالاس، مارك جيهي.

وأجرى برشلونة اتصالين رسميين مع ممثلي مارك جيهي، خلال الأسبوعين الماضيين، لتكثيف جهودهم لجذب قائد كريستال بالاس، الذي يعتبر هدفًا أساسيًا لكتيبة الريدز.

ومع انتهاء عقد اللاعب ذي الـ25 عامًا في يونيو 2026، يمكن لبرشلونة فتح باب المفاوضات معه، بداية من يناير المقبل، حيث سيصبح لاعبًا حرًآنذاك.

برشلونة يتحرك لضم جيهي قبل ليفربول

وبحسب ما ذكرته شبكة "تيم توك" الإنجليزية، فإن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أكد إعجابه بإمكانيات جويهي ومستواه الرائع مع كريستال بالاس.

وركز النادي الكتالوني على إقناع مدافع كريستال بالاس بجاذبية اللعب في أحد كبار الدوري الإسباني، إلى جانب تولي دورًا قياديًا في دفاع برشلونة، إلى جانب باو كوبارسي.

وعلى الرغم من القيود المالية التي تحاصر برشلونة، فإن هناك نية لتقديم عرضًا مغريًا، بنحو 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني)، لضم جيهي في الميركاتو الشتوي.

وعلى إثر تلك التطورات، فإن ليفربول الذي قدم في الصيف الماضي عرضًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني لضم جيهي وتم رفضه سريعًا، يشعر أن الصفقة في طريقها للفشل.

وكان آرني سلوت، مدرب ليفربول، قد أكد رغبته في التعاقد مع قائد كريستال بالاس، باعتباره البديل المثالي على المدى الطويل للنجم الهولندي فيرجيل فان ديك، خاصة مع تذبذب أداء إبراهيما كوناتي.

وأكد تقرير "تيم توك" أن جيهي يفضل الانتقال إلى صفوف ليفربول، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا وتحقيق حلم طفولته، لكن إصرار برشلونة قد يؤثر على قراره.

ورفض جيهي بشكل نهائي، مسألة تمديد عقده مع كريستال بالاس خلال مرتين سابقتين، مؤكدًا اعتزامه خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

ويتوقع أن يطلب كريستال بالاس ما بين 25 و30 مليون جنيه إسترليني في انتقالات يناير لتجنب خروج اللاعب في صيف 2026 بشكل مجاني.

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
برشلونة ليفربول كريستال بالاس الميركاتو الشتوي مارك جيهي

