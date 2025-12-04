حسم نادي أرسنال موقفه بشأن مستقبل مدافعه بن وايت خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكداً أنه لن يستمع لأي عروض لرحيل اللاعب في يناير، رغم اهتمام أربعة أندية كبرى بضمه، وعلى رأسها مانشستر سيتي، بحسب موقع TeamTalk.

لماذا يرفض أرتيتا التخلي عن بن وايت؟

ويعاني وايت من موسم صعب حتى الآن، بعدما خرج لفترات طويلة من حسابات المدير الفني ميكيل أرتيتا، ولم يشارك كأساسي سوى في أربع مباريات فقط بجميع المسابقات منذ انطلاق الموسم.

ورغم ذلك، عاد اللاعب الإنجليزي للتشكيلة الأساسية في الفوز الأخير على برينتفورد (2-0) في ملعب الإمارات، وقدم أداءً مميزًا تضمن تمريرة حاسمة، ليساهم في إعادة الفارق إلى خمس نقاط في صدارة الدوري لصالح أرسنال.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية فقط لوايت في الدوري هذا العام، بعدما فقد مركزه الأساسي لصالح الهولندي جورين تيمبر الذي قدم مستويات لافتة.

اهتمام متزايد من مانشستر سيتي

تراجع دقائق لعب وايت لم يمر دون أن يثير اهتمام عدة أندية، إذ تواصل البعض منها للاستفسار عن إمكانية ضمه في يناير.

ويعد مانشستر سيتي أبرز المهتمين، إذ يبحث بيب جوارديولا عن ظهير أيمن جديد قبل موسم 2026، خصوصًا بعد تعثر محاولاتهم للتعاقد مع تينو ليفرامينتو من نيوكاسل يونايتد.

ويرى جوارديولا أن قدرات بن وايت - سواء كظهير مقلوب أو كقلب دفاع - تجعله مناسبًا تمامًا لأسلوب مانشستر سيتي، لاسيما وأن اللاعب يمتلك خبرة دولية مع منتخب إنجلترا.

إلى جانب السيتي، يراقب كل من أتلتيكو مدريد وكومو ومارسيليا موقف اللاعب، وإن كان الناديان الأخيران قادرين على التحرك لإعارة فقط حال توفره.