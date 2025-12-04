المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

2 2
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

بعد تحرك مانشستر سيتي… أرسنال يصدر الحكم النهائي بشأن بن وايت

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:51 م 04/12/2025
بن وايت

مدافع أرسنال بن وايت

حسم نادي أرسنال موقفه بشأن مستقبل مدافعه بن وايت خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكداً أنه لن يستمع لأي عروض لرحيل اللاعب في يناير، رغم اهتمام أربعة أندية كبرى بضمه، وعلى رأسها مانشستر سيتي، بحسب موقع TeamTalk.

لماذا يرفض أرتيتا التخلي عن بن وايت؟

ويعاني وايت من موسم صعب حتى الآن، بعدما خرج لفترات طويلة من حسابات المدير الفني ميكيل أرتيتا، ولم يشارك كأساسي سوى في أربع مباريات فقط بجميع المسابقات منذ انطلاق الموسم.

ورغم ذلك، عاد اللاعب الإنجليزي للتشكيلة الأساسية في الفوز الأخير على برينتفورد (2-0) في ملعب الإمارات، وقدم أداءً مميزًا تضمن تمريرة حاسمة، ليساهم في إعادة الفارق إلى خمس نقاط في صدارة الدوري لصالح أرسنال.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية فقط لوايت في الدوري هذا العام، بعدما فقد مركزه الأساسي لصالح الهولندي جورين تيمبر الذي قدم مستويات لافتة.

اهتمام متزايد من مانشستر سيتي

تراجع دقائق لعب وايت لم يمر دون أن يثير اهتمام عدة أندية، إذ تواصل البعض منها للاستفسار عن إمكانية ضمه في يناير.

ويعد مانشستر سيتي أبرز المهتمين، إذ يبحث بيب جوارديولا عن ظهير أيمن جديد قبل موسم 2026، خصوصًا بعد تعثر محاولاتهم للتعاقد مع تينو ليفرامينتو من نيوكاسل يونايتد.

ويرى جوارديولا أن قدرات بن وايت - سواء كظهير مقلوب أو كقلب دفاع - تجعله مناسبًا تمامًا لأسلوب مانشستر سيتي، لاسيما وأن اللاعب يمتلك خبرة دولية مع منتخب إنجلترا.

إلى جانب السيتي، يراقب كل من أتلتيكو مدريد وكومو ومارسيليا موقف اللاعب، وإن كان الناديان الأخيران قادرين على التحرك لإعارة فقط حال توفره.

أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بن وايت

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
سوريا

سوريا

0 0
قطر

قطر

81

الحكم يشهر بطاقة صفراء لأحمد فتحي لاعب قطر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
