كلام فى الكورة
تشكيل مانشستر يونايتد.. عودة كونيا أمام وست هام

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:14 م 04/12/2025
ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد

ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد

أعلن المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل كتيبة الشياطين الحمر، الذي سيواجه نظيره وست هام مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى أموريم 3 تعديلات على تشكيل مانشستر يونايتد، الذي بدأ المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، بمشاركة المدافع الصاعد إيدن هيفن والمغربي نصير مزراوي بصفة أساسية على حساب ماتياس دي ليخت وليني يورو.

كما عاد المهاجم ماتيوس كونيا للمشاركة بصفة أساسية مع الشياطين الحمر، ليحل محل ماسون ماونت الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيني لامينز

خط الدفاع: دالوت، لوك شاو، إيدن هيفن، مزراوي

خط الوسط: برونو فيرنانديز، أماد ديالو، كاسيميرو

خط الهجوم: كونيا، زيركزي، مبيومو

مانشستر يونايتد أموريم كونيا

