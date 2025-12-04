المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:56 م 04/12/2025 تعديل في 05/12/2025
مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام

مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام

سقط نادي مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي، على ملعبه أولد ترافورد، أمام ضيفه وست هام، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، بنتيجة 1-1، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 58، بأقدام لاعبه البرتغالي ديوجو دالوت، بعد متابعة لتسديدة طائشة من البرازيلي كايسميرو.

وأدرك لاعب الوسط الفرنسي سونجوتو ماجاسا، التعادل لصالح وست هام في الدقيقة 83، بعد رأسية من بوين أبعدها مزراوي من على خط المرمى، ليتابعها اللاعب الشاب بتسديدة من لمسة واحدة في شباك الشياطين الحمر.

وأهدر البرتغالي برونو فيرنانديز فرصة تسجيل هدف الانتصار القاتل، في الدقيقة 95، بعد هفوة من مدافعي الضيوف، لكنه سدد كرة بعيدة عن المرمى.

وفرط مانشستر يونايتد في فرصة استغلال تعثر منافسيه، حيث كان سيصعد للمركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج حال فوزه على الهامرز.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا التعادل إلى 22 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع وست هام رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وست هام

