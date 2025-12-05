المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بداية من 2027.. أرسنال يعلن ضم التوأم الإكوادوري إدوين وأولجر كونتيرو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:22 ص 05/12/2025
كونتيرو

التوأم الإكوادوري إدوين وأولجر كونتيرو

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميًا التعاقد مع التوأم الإكوادوري الموهوب إدوين وأولجر كونتيرو، قادمين من نادي إندبيندنتي ديل فالي في إكوادور، على أن ينضم الشقيقان للفريق الإنجليزي بداية من عام 2027.

وأوضح أرسنال عبر موقعه الرسمي أن اللاعبين البالغين من العمر 16 عامًا، والتي كانت بداية مسيرتهما في إزميرالداس بإكوادور، سيصلان إلى لندن عند بلوغهما 18 عامًا.

مواهب واعدة من أمريكا اللاتينية

يعد التوأم من أبرز المواهب الشابة في أمريكا اللاتينية، حيث قدم كل من إدوين وأولجر مستويات مميزة مع ناديهما الوطني والمنتخب، ولعبا مع منتخب إكوادور تحت 17 عامًا.

ويتميز إدوين، صاحب القدم اليسرى، بالقدرة على الانطلاقات السريعة، ويشغل مركز الجناح الأيمن، ويعرف بأسلوبه المميز في المهارات والمراوغات.

أما أولجر، صاحب القدم اليمنى، فيلعب في مركز الوسط المهاجم، ويجيد الربط بين الخطوط برؤيته المتقدمة، ويملك قدرة كبيرة على تجاوز الخصوم باستخدام قدميه السريعتين ومهاراته الفنية العالية.

أرسنال الدوري الإنجليزي إدوين وأولجر كونتيرو التوأم الإكوادوري

