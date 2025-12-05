أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميًا التعاقد مع التوأم الإكوادوري الموهوب إدوين وأولجر كونتيرو، قادمين من نادي إندبيندنتي ديل فالي في إكوادور، على أن ينضم الشقيقان للفريق الإنجليزي بداية من عام 2027.

وأوضح أرسنال عبر موقعه الرسمي أن اللاعبين البالغين من العمر 16 عامًا، والتي كانت بداية مسيرتهما في إزميرالداس بإكوادور، سيصلان إلى لندن عند بلوغهما 18 عامًا.

مواهب واعدة من أمريكا اللاتينية

يعد التوأم من أبرز المواهب الشابة في أمريكا اللاتينية، حيث قدم كل من إدوين وأولجر مستويات مميزة مع ناديهما الوطني والمنتخب، ولعبا مع منتخب إكوادور تحت 17 عامًا.

ويتميز إدوين، صاحب القدم اليسرى، بالقدرة على الانطلاقات السريعة، ويشغل مركز الجناح الأيمن، ويعرف بأسلوبه المميز في المهارات والمراوغات.

أما أولجر، صاحب القدم اليمنى، فيلعب في مركز الوسط المهاجم، ويجيد الربط بين الخطوط برؤيته المتقدمة، ويملك قدرة كبيرة على تجاوز الخصوم باستخدام قدميه السريعتين ومهاراته الفنية العالية.