انتهت مساء الخميس مباريات الجولة 14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل الإيجابي بين مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بنتيجة 1-1.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 58، بأقدام لاعبه البرتغالي ديوجو دالوت، بعد متابعة لتسديدة طائشة من البرازيلي كايسميرو.

وأدرك لاعب الوسط الفرنسي سونجوتو ماجاسا، التعادل لصالح وست هام في الدقيقة 83، بعد رأسية من بوين أبعدها مزراوي من على خط المرمى، ليتابعها اللاعب الشاب بتسديدة من لمسة واحدة في شباك الشياطين الحمر.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا التعادل إلى 22 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع وست هام رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

أرسنال لا يزال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ولا يزال نادي أرسنال في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة 14 برصيد 33 نقاط وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي الذي نجا بأعجوبة من فخ التعادل في نفس الجولة أمام فولهام.

أما في المركز الثالث يتواجد أستون فيلا برصيد 27 نقطة، وتشيلسي يأتي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل اضغط هنا

نتائج الجولة 14

وشهدت هذه الجولة إثارة كبيرة من حيث النتائج والمواجهات بشكل عام كالتالي:

1- فولهام 4-5 مانشستر سيتي.

2- بورنموث 0-1 إيفرتون.

3- نيوكاسل 2-2 توتنهام.

4- برايتون 3-4 أستون فيلا.

5- بيرنلي 0-1 كريستال بالاس.

6- وولفرهامبتون 0-1 نوتنجهام فورست.

7- أرسنال 2-0 برينتفورد.

8- ليدز 3-1 تشيلسي.

9- ليفربول 1-1 سندرلاند.

10- مانشستر يونايتد 1-1 وست هام.