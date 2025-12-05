كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تطور أداء الريدز في آخر مباراتين، وموقف الإصابات قبل مواجهة ليدز، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفًا على ليدز يونايتد، بحلول الساعة 7:30 مساء غد السبت، لحساب منافسات الجولة الـ15 من مسابقة بريميرليج.

إيجابيات ليفربول

وقال سلوت بالمؤتمر الصحفي: "في آخر مباراتين كنا على بعد خطوة واحدة من الخروج بشباك نظيفة، قلت بعد مواجهة وست هام إن الشيء الجيد، أنهم لم يسجلوا من فرصتهم الوحيدة".

أضاف: "هذا يعد خطوة للأمام، عند مقارنته باستقبال 7 أهداف في مباراتين (نوتنجهام وإيندهوفن)، لم نستقبل أي هدف من كرة ثابتة في آخر مباراتين، وهذا كان مهمًا أيضًا".

تابع: "كذلك صفقات الصيف أرى أن أدائهم أصبح أكثر ثباتًا، ربما فلوريان فيرتز المثال الأوضح، لكن الأمر نفسه بالنسبة إلى ميلوس كيركيز، بينما إيزاك سجل هدفه الأول، هناك إيجابيات يمكن البناء عليها، لكننا لم نصل بعد للمستوى الذي نريده، ومقارنة بآخر هزيمتين، بالطبع هناك أشياء قمنا بها بشكل أفضل".

أسلوب ليدز

أوضح سلوت: "شاهدت مباراة ليدز وتشيلسي واعتقدت أنني أشاهد مباراة ليفربول، البلوز استقبل هدفًا من كرة ثابتة، والهدف الثالث جاء بعد خطأ كبير، الوضع كان صعبًا جدًا على تشيلسي، لأن ليدز لعب بشكل هجومي، وكان من الصعب خلق الفرص".

واصل: "ما يحدث يوضح مدى قوة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبالتأكيد هدفنا هو العودة للمربع الذهبي، لأننا بالتأكيد غير راضين عن المركز الذي نحتله الآن".

شدد مدرب ليفربول: "فيرتز يمكنك معرفة مستوى ثقته في نفسه بالنظر لما قدمه في آخر مباراتين، وكم مرة طلب الكرة وكم مرة مررها إلى زملائه، أنا سعيد لأنه قادر على اللعب لعدد كبير من الدقائق في أول مباراتين بعد عودته من الإصابة".

موقف الإصابات

زاد: "كييزا وكل لاعب لديه فرصة لبدء أي مباراة، لكن لدينا العديد من الخيارات في مركزه، وهو بالطبع كان مؤثرًا عندما شارك بديلًا في عدة مرات".

أشار: "جو جوميز تعرض لإصابة أمام وست هام، وأعتقد أنه سيشارك في التدريبات اليوم، كونور برادلي تدرب هذا الأسبوع، لذلك أتوقع أن يكون متاحًا للتواجد في قامئة الفريق أمام ليدز".

اختتم تصريحاته: "لم أتواصل مع هارفي إليوت كثيرًا، أنا على دراية بموقفه الحالي وأعرف شعوره، لكن بالنسبة لعدم مشاركته يمكن سؤال أوناي إيمري".