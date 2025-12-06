أدلى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بتصريحات هامة، قبيل مواجهة سندرلاند، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره سندرلاند، على ملعب "الاتحاد" في مباراة تقام فعالياتها، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

تصريحات جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "بالطبع لم أحب أن أستقبل ستة أهداف خلال آخر مباراتين، لكن في نفس الوقت نحن أكثر من سجل أهداف في البريميرليج، وعلينا أن نبني على ذلك".

وحول مباراة فولهام الماضية، والتي انتهت بفوز الأزرق السماوي (5-4) علق بأن: "لقد نسينا هذه المباراة، لكن بعد أن تعلمنا منها درسًا جيدًا، لكننا نسينا أمرها".

وأضاف: "لماذا لا يلعب ريان آيت نوري كثيرًا؟ لقد لعب في كأس العالم للأندية وكان رائعًا، لعب ضد وولفرهامبتون في الجولة الأولى، لعب ضد توتنهام في الجولة الثانية وتعرض لإصابة".

وواصل: "بعد ذلك جاء أورايلي وقدم أداءً رائعًا، وهو السبب الوحيد الذي يضع آيت نوري دكة. لا شيء أكثر من ذلك".

وأشار: "نحن سُعداء جدًا بآيت نوري، وأعلم أنه سيساعدنا، لقد انضم إلى البريميرليج منذ فترة طويلة وهو يعرف البريميرليج جيدًا، ويُجيد اللعب في عدة مراكز. لكن الآن أورايلي يُقدم أداء رائع".

وأردف: "إنزو ماريسكا أحد أفضل المدربين في العالم، في تشيلسي لم يتلقَ القدر الذي يستحق من المديح، العمل في كأس العالم للأندية ودوري المؤتمرات والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا من خلال البريميرليغ، هو أمر صعب للغاية".

وأوضح جوارديولا: "ماريسكا لديه فريق شاب، ويحرص على تطوير جميع اللاعبين، إنه استثنائي، و مع ذلك الخسارة أمام ليدز يونايتد (3-1) فإن الأمر صعب للغاية".

وبسؤاله عن المنتخب المرشح لحصد كأس العالم 2026 أجاب مدرب السيتي: "أتمنى أن تكون من نصيب إنجلترا، لا أريد أن أتظاهر بأنني لطيف، لكنني هنا في إنجلترا منذ سنوات عديدة".

واختتم: "بصفتي جزء من هذا البلد، أتمنى أن يكون لقب المونديال القادم من نصيب رجال توماس توخيل وشعبه، إنهم يستحقون هذا الإنجاز".