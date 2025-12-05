كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك قلق كبير داخل إدارة مانشستر يونايتد، حول احتمالية فشل روبن أموريم المدير الفني للفريق، في تحقيق الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن فشل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام وست هام، ليهدر فرصة التساوي في النقاط مع تشيلسي، أثار قلق إدارة الفريق حول فشل الصعود إلى البطولة الأوروبية.

وكانت هذه هي المرة الرابعة منذ بداية الشهر الماضي التي يفشل فيها مانشستر يونايتد في الاستفادة من مثل هذه الفرصة في البريميرليج، في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق إلى الإيرادات الناتجة عن الصعود إلى البطولة من أجل دعم الفريق في فترة الانتقالات بالعديد من اللاعبين الجدد.

ويأتي ذلك على الرغم من أن مانشستر يونايتد لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر خمس مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل راتكليف أن يصعد الفريق الإنجليزي للبطولة في الموسم المقبل، قبل أن يتراجع عن قراره ويفكر في رحيل المدرب وفقًا للتقارير.

ولكن أشارت الصحيفة إلى بعض الإصابات التي يعاني منها لاعبو مانشستر يونايتد، والتي ساعدت على تحقيق نتائج محبطة في الفترة الأخيرة، حيث لم يستطع أموريم أن يقوم ببعض التعديلات في تشكيل الفريق في المباريات للخروج من تلك الأزمة.

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراة مهمة أمام وولفرهامبتون، في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي، يوم الاثنين المقبل الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، حيث يتساوى في النقاط مع ليفربول صاحب المركز التاسع في الجدول.