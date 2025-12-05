المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إيقاف وغرامة.. الانضباط تعاقب حنبعل المجبري بعد البصق على جماهير ليدز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:21 م 05/12/2025
حنبعل المجبري

حنبعل المجبري لاعب فريق بيرنلي

وقعت لجنة الانضباط، عقوبة على التونسي حنبعل المجبري لاعب فريق بيرنلي، بعد سوء السلوك الذي بدر منه في مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

إيقاف حنبعل المجبري

اللاعب التونسي كان قد أدين بتصرف غير لائق سلوكيًا، لقيامه بالبصق، خلال مباراة بيرنلي وليدز يونايتد، في 18 أكتوبر الماضي، على هامش منافسات بريميرليج.

وأوضح البيان الرسمي من الانضباط، أن اللاعب خالف قوانين اللعبة، بعدما قام بتصرف غير لائق، أو استخدم سلوكًا مسيئًا أو بذيئًا، لقيامه بالبصق على أو في اتجاه جماهير ليدز، بالدقيقة 67 من المباراة.

أضاف البيان أن حنبعل المجبري اعترف بالتهمة في وقت لاحق، وتمت معاقبته بالإيقاف لمدة 4 مباريات، وتغريمه 15 ألف جنيه إسترليني بعد جلسة الاستماع.

فيما اختتم بيان لجنة الانضباط، أنه سيتم نشر الأسباب المكتوبة لقرارات اللجنة في الوقت المناسب.

تبدأ ستطبق عقوبة الإيقاف على حنبعل المجبري، في مباريات بيرنلي الأربعة المقبلة، ضد نيوكاسل، فولهام، بورنموث وإيفرتون.

ويعد حنبعل المجبري من عناصر بيرنلي التي تشارك لدقائق متفاوتة في المباريات، حيث ظهر 14 مرة في كل المسابقات، وصنع هدفًا واحدًا.

مباراة بيرنلي القادمة
الدوري الإنجليزي حنبعل المجبري بيرنلي

فيديو قد يعجبك



