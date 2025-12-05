المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

هل يتكرر سيناريو إستيفاو؟.. تشيلسي يطارد جوهرة بوركينا فاسو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:22 م 05/12/2025
زونجو

موهبة بوركينا فاسو محمد زونجو

خلال المواسم الأخيرة، أصبح تشيلسي من أكثر الأندية الأوروبية حرصًا على استقطاب المواهب اليافعة قبل بلوغها سن الرشد، تمهيدًا لضمها رسميًا عند بلوغ السن القانونية.

محمد زونجو يلفت أنظار تشيلسي في سوق المواهب

وتضم قائمة صفقات النادي المستقبلية أسماء بارزة مثل إستيفاو من بالميراس، وكيوفاني كويندا من سبورتينج لشبونة، وكيندري بايز من إنديبندينتي ديل فالي، إضافة إلى داستان ساتباييف لاعب كايرات ألماتي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يبدو أن النادي اللندني مستمر في هذا النهج، وهذه المرة مع موهبة إفريقية صاعدة بقوة.

فقد جذب لاعب الوسط المهاجم محمد زونجو — البالغ من العمر 16 عامًا، والذي خطف الأنظار في كأس العالم تحت 17 عامًا بوصوله إلى ربع النهائي مع منتخب بوركينا فاسو — اهتمام كشافي تشيلسي، بعدما تألق مع نادي سبورتينغ كاسكيد تيناكورو.

التقارير تشير إلى أن البلوز يستعدون للتحرك سريعًا، في ظل منافسة قوية من أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وفياريال وأندرلخت، ممن يراقبون اللاعب أيضًا عن قرب.

تشيلسي مانشستر سيتي بوركينا فاسو محمد زونجو

مباشر
عمان

عمان

0 0
المغرب الثاني

المغرب الثاني

76

تمريرات بين لاعبي منتخب عمان وسط الملعب ومحاولات توغل داخل منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
