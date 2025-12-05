خلال المواسم الأخيرة، أصبح تشيلسي من أكثر الأندية الأوروبية حرصًا على استقطاب المواهب اليافعة قبل بلوغها سن الرشد، تمهيدًا لضمها رسميًا عند بلوغ السن القانونية.

محمد زونجو يلفت أنظار تشيلسي في سوق المواهب

وتضم قائمة صفقات النادي المستقبلية أسماء بارزة مثل إستيفاو من بالميراس، وكيوفاني كويندا من سبورتينج لشبونة، وكيندري بايز من إنديبندينتي ديل فالي، إضافة إلى داستان ساتباييف لاعب كايرات ألماتي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يبدو أن النادي اللندني مستمر في هذا النهج، وهذه المرة مع موهبة إفريقية صاعدة بقوة.

فقد جذب لاعب الوسط المهاجم محمد زونجو — البالغ من العمر 16 عامًا، والذي خطف الأنظار في كأس العالم تحت 17 عامًا بوصوله إلى ربع النهائي مع منتخب بوركينا فاسو — اهتمام كشافي تشيلسي، بعدما تألق مع نادي سبورتينغ كاسكيد تيناكورو.

التقارير تشير إلى أن البلوز يستعدون للتحرك سريعًا، في ظل منافسة قوية من أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وفياريال وأندرلخت، ممن يراقبون اللاعب أيضًا عن قرب.