كلام فى الكورة
قبل إجراء قرعة المونديال.. رونالدو الظاهرة: نثق في أنشيلوتي.. ولابد على اللاعبين أن يؤمنوا بأنفسهم

طارق متولي

كتب - طارق متولي

07:05 م 05/12/2025
رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة

علق رونالدو الظاهرة على بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى توقعاته حول إمكانية منتخب البرازيل أن يفوز بالبطولة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

تصريحات الظاهرة رونالدو عن كأس العالم 2026

وقال رونالدو في تصريحات عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت الإخبارية": "طبعا نتذكر عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعملت الكثير عن كرة القدم ومن الجيد أن نعود مجددًا ونعيش الأجواء ذاتها، هذا أمر استثنائي، نتحدث اليوم عن قرعة كأس العالم 2026، وبالتأكيد الجميع يقترب من كأس العالم ومن المباريات والتحضير وكل شيء".

وأضاف: "أنشيلوتي مدرب رائع ولديه الكثير من الفنيات الكبيرة والخبرة التي يتمتع بها كما تعرفون، ولكن في السنوات الأخيرة المنتخب البرازيلي لم يحقق الهدف المطلوب وهو تحقيق البطولة، على الرغم من أن اللاعبين لديهم القدرة على الفوز بالألقاب".

واختتم: "لابد على اللاعبين أن يؤمنوا بأنفسهم مع دعم الجماهير البرازيلية، نملك لاعبين مهمين مثل رافينيا ونيمار وفينيسيوس وغيرهم، ويجب أن نتذكر أننا سنمربفترة جديدة ولابد علينا من التفكير في كل مباراة على حدة من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب".

ومن المنتظر أن يتم إجراء قرعة بطولة كأس العالم 2026، حيث حسمت العديد من المنتخبات من مختلف أنحاء العالم الصعود إلى المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في العام المقبل.

 

 

