مانشستر يونايتد يقود صراع إنجليزي على جوهرة أندرلخت

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:34 م 05/12/2025
نيلسون أنجولو

نيلسون أنجولو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن دخول عددًا من الأندية الإنجليزية في منافسة شرسة، للتعاقد مع جناح أندرلخت البلجيكي، نيلسون أنجولو.

ويلعب الجناح الإكوادوري ذي الـ22 عامًا، ضمن صفوف أندرلخت منذ عام 2022، وقد خطف الأنظار بتألقه اللافت خلال الموسم الماضي، ويمتد عقده الحالي لمدة أربع سنوات مقبلة.

وقدم نيلسون أنجولو أداءً رائعًا هذا الموسم، ويعتبر أحد أبرز الأجنحة التي صنعت أهداقًا في أوروبا حتى الآن، وشهد الموسم الحالي تسجيله أربع أهداف وتقديم ثماني تمريرات حاسمة.

منافسة إنجليزية شرسة على جناح أندرلخت

وبحسب ما ذكره موقع TEAMtalk، فإن أندية توتنهام هوتسبير، مانشستر يونايتد، برينتفورد، برايتون، وليدز يونايتد، تتصدر سباق التعاقد مع جناح أندرلخت.

ومن المنتظر أن يشارك نيلسون أنجولو في نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب الإكوادور، ولهذا السبب، لا يتوقع رحيله في الميركاتو الشتوي المقبل، للحفاظ على استمرارية اللعب.

وبدأ أنجولو مسيرته الكروية مع نادي ليجيا دي كيتو الإكوادوري، حيث سجل ستة أهداف في 34 مباراة، بينما خاض أول مباراة دولية له في عام 2021.

ولعب نيلسون أنجولو بشكل أساسي على الجهة اليسرى هذا الموسم، ويمتاز بالقدرة على اللعب بكلتا القدمين، وقد أحرز أربعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 22 مباراة هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أندرلخت البلجيكي توتنهام هوتسبير الميركاتو الصيفي نيلسون أنجولو

