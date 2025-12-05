المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

0 0
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

بالمواعيد.. مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

08:39 م 05/12/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، مع قرب انطلاق الجولة 15 التي تحمل في طياتها مواجهات قوية.

وكانت النسخة الحالية من الدوري قد انطلقت في منتصف أغسطس الماضي، وشهدت إقامة 14 جولة حتى الآن.

وتنطلق مباريات الجولة 15 غدا السبت، وتستمر حتى مساء الاثنين، حيث تتوزع المواجهات على 3 أيام.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي

السبت 6 ديسمبر 2025

أستون فيلا × أرسنال - 2:30 مساء

بورنموث × تشيلسي - 5:00 مساء

إيفرتون × نوتنجهام - 5:00 مساء

مانشستر سيتي × سندرلاند - 5:00 مساء

نيوكاسل × بيرنلي - 5:00 مساء

توتنهام × برينتفورد - 5:00 مساء

ليدز × ليفربول - 7:30 مساء

الأحد 7 ديسمبر 2025

برايتون × وست هام - 4:00 مساء

فولهام × كريستال بالاس - 6:30 مساء

الإثنين 8 ديسمبر 2025

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد - 10:00 مساء

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

