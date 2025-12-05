بالمواعيد.. مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي

تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، مع قرب انطلاق الجولة 15 التي تحمل في طياتها مواجهات قوية.

وكانت النسخة الحالية من الدوري قد انطلقت في منتصف أغسطس الماضي، وشهدت إقامة 14 جولة حتى الآن.

وتنطلق مباريات الجولة 15 غدا السبت، وتستمر حتى مساء الاثنين، حيث تتوزع المواجهات على 3 أيام.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي

السبت 6 ديسمبر 2025

أستون فيلا × أرسنال - 2:30 مساء

بورنموث × تشيلسي - 5:00 مساء

إيفرتون × نوتنجهام - 5:00 مساء

مانشستر سيتي × سندرلاند - 5:00 مساء

نيوكاسل × بيرنلي - 5:00 مساء

توتنهام × برينتفورد - 5:00 مساء

ليدز × ليفربول - 7:30 مساء

الأحد 7 ديسمبر 2025

برايتون × وست هام - 4:00 مساء

فولهام × كريستال بالاس - 6:30 مساء

الإثنين 8 ديسمبر 2025

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد - 10:00 مساء

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا