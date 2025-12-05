محاولة ثالثة.. هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

عاد اسم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، ليرتبط مجددًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة بعد جلوس المحترف المصري على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.

وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء خلال مباراتي وست هام يونايتد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي، حيث غاب عن اللقاء الأول قبل أن يشارك كبديل في المباراة الثانية.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين مستعدة لدعم صفقة ضخمة من أجل التعاقد مع محمد صلاح، إذا قرر النجم المصري الرحيل في ظل فقدانه موقعه الأساسي مع "الريدز" في الفترة الماضية.

وسبق أن ارتبط صلاح بالانتقال للدوري السعودي مرتين؛ الأولى عبر نادي اتحاد جدة في صيف 2023، ثم عبر نادي الهلال في الصيف الماضي، قبل أن يقرر النجم المصري تجديد عقده حتى صيف 2027.

ويبلغ صلاح 33 عامًا، وقد شارك مع ليفربول هذا الموسم (2025-2026) في 19 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة.

ويعاني ليفربول من تراجع واضح في النتائج هذا الموسم، حيث يبتعد حامل لقب الدوري الإنجليزي عن المنافسة بسبب سلسلة من التعثرات.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، بينما يتصدر آرسنال المسابقة برصيد 33 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول، مساء غدٍ السبت، فريق ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.