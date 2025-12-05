المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

1 3
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 0
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

0 0
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

محاولة ثالثة.. هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

محمد همام

كتب - محمد همام

10:10 م 05/12/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

عاد اسم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، ليرتبط مجددًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة بعد جلوس المحترف المصري على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.

وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء خلال مباراتي وست هام يونايتد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي، حيث غاب عن اللقاء الأول قبل أن يشارك كبديل في المباراة الثانية.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين مستعدة لدعم صفقة ضخمة من أجل التعاقد مع محمد صلاح، إذا قرر النجم المصري الرحيل في ظل فقدانه موقعه الأساسي مع "الريدز" في الفترة الماضية.

وسبق أن ارتبط صلاح بالانتقال للدوري السعودي مرتين؛ الأولى عبر نادي اتحاد جدة في صيف 2023، ثم عبر نادي الهلال في الصيف الماضي، قبل أن يقرر النجم المصري تجديد عقده حتى صيف 2027.

ويبلغ صلاح 33 عامًا، وقد شارك مع ليفربول هذا الموسم (2025-2026) في 19 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة.

ويعاني ليفربول من تراجع واضح في النتائج هذا الموسم، حيث يبتعد حامل لقب الدوري الإنجليزي عن المنافسة بسبب سلسلة من التعثرات.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، بينما يتصدر آرسنال المسابقة برصيد 33 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول، مساء غدٍ السبت، فريق ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي الهلال ليفربول اتحاد جدة محمد صلاح الدوري السعودي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg