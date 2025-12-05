المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الكويت

الكويت

-
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

-
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

-
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

-
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

-
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

-
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

-
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

-
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

-
19:30
ليفربول

ليفربول

موقف أموريم من الرحيل عن مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

11:16 م 05/12/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

يعيش البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، حالة من الضغط في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، وكان آخرها التعادل مع وست هام بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وتولى أموريم القيادة الفنية لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي، إلا أنه لم يقدم المستوى المأمول على صعيد النتائج حتى الآن.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، أن إدارة مانشستر يونايتد تدعم استمرار أموريم في هذه المرحلة من الموسم، ولا توجد أي نية لإقالته في الوقت الحالي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، قاد أموريم مانشستر يونايتد في 57 مباراة، حقق خلالها الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 12، وخسر في 22 مواجهة.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري أمام وولفرهامبتون مساء الإثنين المقبل ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.

ويحتل "الشياطين الحمر" المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 14 مباراة.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أموريم

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

