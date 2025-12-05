موقف أموريم من الرحيل عن مانشستر يونايتد

يعيش البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، حالة من الضغط في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، وكان آخرها التعادل مع وست هام بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وتولى أموريم القيادة الفنية لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي، إلا أنه لم يقدم المستوى المأمول على صعيد النتائج حتى الآن.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، أن إدارة مانشستر يونايتد تدعم استمرار أموريم في هذه المرحلة من الموسم، ولا توجد أي نية لإقالته في الوقت الحالي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، قاد أموريم مانشستر يونايتد في 57 مباراة، حقق خلالها الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 12، وخسر في 22 مواجهة.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري أمام وولفرهامبتون مساء الإثنين المقبل ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.

ويحتل "الشياطين الحمر" المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 14 مباراة.