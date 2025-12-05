صراع إنجليزي على هداف برينتفورد

دخلت عدة أندية إنجليزية في صراع للتعاقد مع الهداف البرازيلي إيجور تياجو، مهاجم فريق برينتفورد، وذلك بعد المستويات المميزة التي يقدمها رفقة الفريق اللندني خلال الموسم الحالي.

وبحسب موقع "CaughtOffside" العالمي، فإن أندية نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا تبدي اهتمامًا واضحًا بضم المهاجم البرازيلي.

ويواصل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تقديم مستويات لافتة في الموسم الجاري (2025-2026)، حيث سجل 12 هدفًا في 15 مباراة.

وكان تياجو قد انتقل إلى برينتفورد قادمًا من كلوب بروج البلجيكي في يناير 2024، في صفقة قُدّرت بنحو 33 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويستعد برينتفورد لمواجهة توتنهام هوتسبير يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.