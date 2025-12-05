المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

- -
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

صراع إنجليزي على هداف برينتفورد

محمد همام

كتب - محمد همام

11:33 م 05/12/2025
برينتفورد

فريق برينتفورد

دخلت عدة أندية إنجليزية في صراع للتعاقد مع الهداف البرازيلي إيجور تياجو، مهاجم فريق برينتفورد، وذلك بعد المستويات المميزة التي يقدمها رفقة الفريق اللندني خلال الموسم الحالي.

وبحسب موقع "CaughtOffside" العالمي، فإن أندية نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا تبدي اهتمامًا واضحًا بضم المهاجم البرازيلي.

ويواصل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تقديم مستويات لافتة في الموسم الجاري (2025-2026)، حيث سجل 12 هدفًا في 15 مباراة.

وكان تياجو قد انتقل إلى برينتفورد قادمًا من كلوب بروج البلجيكي في يناير 2024، في صفقة قُدّرت بنحو 33 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويستعد برينتفورد لمواجهة توتنهام هوتسبير يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير برينتفورد إيجور تياجو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg