تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، مع انطلاق الجولة 15 من المسابقة لموسم 2025-2026.

واختتمت منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي، بينما تنطلق الجولة 15 السبت.

وبعد انتهاء الجولة 14، يواصل أرسنال التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويأمل ليفربول حامل اللقب في استعادة بريقه بعد بداية متذبذبة، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة 15 من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 33 نقطة

مانشستر سيتي - 28 نقطة

أستون فيلا - 27 نقطة

تشيلسي - 24 نقطة

كريستال بالاس - 23 نقطة

سندرلاند - 23 نقطة

برايتون - 22 نقطة

مانشستر يونايتد - 22 نقطة

ليفربول - 22 نقطة

