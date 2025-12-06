المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

- -
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

أرسنال ينفرد بالصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 15

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:33 ص 06/12/2025
فريق أرسنال

أرسنال

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، مع انطلاق الجولة 15 من المسابقة لموسم 2025-2026.

واختتمت منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي، بينما تنطلق الجولة 15 السبت.

وبعد انتهاء الجولة 14، يواصل أرسنال التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويأمل ليفربول حامل اللقب في استعادة بريقه بعد بداية متذبذبة، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة 15 من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 33 نقطة

مانشستر سيتي - 28 نقطة

أستون فيلا - 27 نقطة

تشيلسي - 24 نقطة

كريستال بالاس - 23 نقطة

سندرلاند - 23 نقطة

برايتون - 22 نقطة

مانشستر يونايتد - 22 نقطة

ليفربول - 22 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

أرسنال الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

