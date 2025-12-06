تقارير تكشف مدة غياب موسكيرا عن أرسنال

كشفت تقارير إعلامية عن المدة التي يتوقع أن يغيبها كريستيان موسكويرا مدافع أرسنال الإنجليزي بعد إصابته مؤخرا.

موسكيرا تعرض لإصابة في المباراة الماضية لأرسنال، التي فاز بها الفريق اللندني 2-0 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن أرسنال يخشى من غياب المدافع لمدة 6 أسابيع على الأقل، وهو ما يزيد من مشاكل الفريق الدفاعية.

ومن المقرر أن يخضع موسكيرا لمزيد من الاختبارات لتحديد المدى الكامل لإصابة الكاحل.

وسيكون غياب موسكيرا بمثابة ضربة أخرى لأرسنال، الذي يفتقد حاليا جهود ثنائي قلب الدفاع الأساسي جابرييل ماجالايس وويليام ساليبا.

وكان موسكيرا (21 عاما) قد انضم إلى أرسنال في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من فالنسيا الإسباني مقابل 15 مليون يورو.

وشارك المدافع الشاب في 16 مباراة مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا بمختلف المسابقات هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.