صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

تليجراف

محاولة سعودية جديدة لضم صلاح

تستعد رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لدعم صفقة ضخمة آخرى، من أجل التعاقد مع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، حال رحيله عن صفوف الريدز.

وفقد صلاح مركزه في تشكيل ليفربول الأساسي مؤخرًا مع المدرب أرني سلوت، لتعود الشكوك حول إمكانية انتقاله للدوري السعودي، بعدما حاول الاتحاد والهلال ضمه في مناسبتين من قبل.

CaughtOffside

صراع إنجليزي على هداف برينتفورد

أشعل البرازيلي إيجور تياجو صراعًا بين عدة أندية إنجليزية لضمه، عقب تألقه مع فريق برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم صاحب الـ24 عامًا، 12 هدفًا في 15 مباراة حتى الآن.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم المهاجم البرازيلي، وعلى رأسها نيوكاسل يونايتدن توتنهام هوتسبير وأستون فيلا.

TEAMtalk

ماتيتا يريد الرحيل

فتح الفرنسي جان فيليب ماتيتا، مهاجم فريق كريستال بالاس، الباب أمام الرحيل عن صفوف الفريق اللندني في يناير المقبل، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2027.

ويرغب ماتيتا في مغادرة صفوف كريستال بالاس، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بضمه، ورغبته في خوض تجربة جديدة مع فريق أكبر، للمنافسة على الألقاب.

ويرفض كريستال بالاس التخلي عن خدمات ماتيتا، إلا في حالة الحصول على مبلغ ضخم، يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

الصحافة الإسبانية

آس

فينيسيوس وألونسو يفتحان صفحة جديدة

بعد فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على أتلتيك بلباو مساء الأربعاء، توجه فينيسيوس جونيور مباشرة نحو مدربه تشابي ألونسو، واحتضنه قبل مغادرة الملعب، في مشهد عكس طي صفحة الخلافات بينهما.

حمل هذا العناق دلالات واضحة على إعادة بناء جسور الثقة بين اللاعب ومدربه، بعد فترة من التوتر الفني والشخصي.

عدة عوامل ساهمت في هذا التحسن الملحوظ في العلاقة، أبرزها تعديل ألونسو للرسم التكتيكي من 4-3-3 إلى 4-4-2 الماسية، وهي الخطة التي منحت الجناح البرازيلي مساحة أكبر للتألق والاندماج داخل المنظومة.

ماركا

برشلونة يمدد عقد جارسيا

أعلن نادي برشلونة، بشكل رسمي، تمديد عقد إريك جارسيا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ليتأكد استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني حتى عام 2031 المقبل.

اللاعب سيوقع على العقد، في مؤتمر، الخميس المقبل الموافق 11 ديسبمر، في مكتب خوان لابورتا رئيس النادي، وبعدها سيتحدث لوسائل الإعلام.

وكان إريك جارسيا الذي بدأ في لا ماسيا، انضم إلى مانشستر سيتي تحت 18 عامًا وتدرج حتى تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يعود برشلونة لضمه في 2021.

موندو ديبورتيفو

إسبانيا تواجه أوروجواي والسعودية

أوقعت قرعة كأس العالم 2026 إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب أوروجواي والسعودية والرأس الأخضر، حيث تبدأ "لا روخا" مشوارها أمام الرأس الأخضر يوم 15 يونيو، تليها مواجهتان يومي 21 و26 من الشهر نفسه.

وسيعلن السبت المقبل جدول المباريات النهائي والملاعب، مع إقامة أول جولتين في ميامي وأتلانتا، والجولة الثالثة في هيوستن وغوادالاخارا.

في حال تصدر إسبانيا المجموعة، ستواجه في دور الـ32 وصيف المجموعة العاشرة (الأرجنتين والجزائر وأستراليا والأردن) في لوس أنجلوس، بينما قد تصطدم بحامل اللقب الأرجنتين مبكرًا إذا احتلت المركز الثاني وتصدرت الأرجنتين مجموعتها.

الصحف الإيطالية

فوتبول إيطاليا

تألق كييزا

حصل الدولي الإيطالي كييزا على إشادة من الجماهير ووسائل الإعلام الإنجليزية، بعد إبعاده الكرة من على خط المرمى في اللحظة الأخيرة أمام سندرلاند، مما سمح لفريقه بالحصول على نقطة ثمينة.

وقال سلوت: "كل لاعب لديه إمكانية البدء، لكن لدينا العديد من الخيارات للبدء في مركز كييزا، ورغم ذلك كانت بصمة الجناح الإيطالي ملموسة".

كوريري ديلو سبورت

ابتزاز رئيس لاتسيو

تجري في الوقت الحالي عمليات تفتيش لخمسة أشخاص، بتهمة محاولة ابتزاز رئيس نادي لاتسيو، كلاوديو لوتيتو، والتلاعب بسوق الأسهم، والذي دأب على تأكيد رفضه بيع النادي العاصمي.

ويُتهم الخمسة المذكورين بمحاولة إجبار رئيس لاتسيو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومكالمات هاتفية مجهولة المصدر، على بيع النادي، أو المضي قدمًا في زيادة رأس ماله.

كما يُتهم المشتبه بهم أيضًا بنشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن عملية بيع كلاوديو لوتيتو لحصته في لاتسيو، مع اتهام الرئيس بمحاولة هبوط الفريق عمدًا إلى قسم أدنى، من أجل الحصول على دعم رسمي بقيمة 35 مليون يورو.

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

رد فعل ديشامب على مجموعة فرنسا

أعرب مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب عن قلقه إزاء مجموعة الديوك في كأس العالم 2026، حيث يرى المدرب الفرنسي أن مجموعة المنتخب صعبة، لكنه عبّر عن رغبته في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، لكونه المونديال الأخير له كمدير فني مع الديوك.

وقال ديشامب في تصريحات نشرتها الصحيفة: "إنها مجموعة قوية وعميقة، إنها من أصعب المجموعات، إن لم تكن الأصعب على الإطلاق، لكنها بطولة كأس العالم، وتوقعنا صعوبة المجموعة وبالتأكيد نعرف ما ينتظرنا".

وعن الوقوع مع منتخب السنغال، قال: "كنت أشاهد مباراتنا أمام السنغال في مونديال 2002 على التلفاز، هي ذكرى رائعة للشعب السنغالي بعد تحقيقهم الفوز في اللقاء، لكن بالتأكيد تربطنا علاقة أخوية".

وتابع: "كثير من لاعبي منتخب السنغال يحمل جنسية مزدوجة ولعب في فرنسا، عندما يلعبون ضدنا، يكون هناك دافع إضافي، هم يلعبون لأندية كبيرة في أوروبا".

وأتم تصريحاته بالحديث عن النرويج، قائلاً: "لن أتحدث عن النرويج كثيرًا، لكنهم يملكون هالاند وسورلوث في خط الهجوم، قدموا أداءً ممتازًا في التصفيات، اللاعبان يتميزان بمهارة تسجيل الأهداف، ويشاركان من بين أفضل الفرق في أوروبا".

ليكيب

مصير فرنسا في كأس العالم

تداولت صحيفة ليكيب الفرنسية مصير ومشوار منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2026.

وقالت الصحيفة، إنه إذا تصدر منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب المجموعة التاسعة، فقد يواجه ألمانيا في دور الستة عشر، لكنه لن يواجه الأرجنتين إلا إذا تأهل إلى النهائي.

وأكدت الصحيفة أنه إذا صعد فرنسا إلى ربع النهائي، فمن المحتمل أن يواجه هولندا أو المغرب أو البرازيل، وإذا حقق الفوز سيكون إسبانيا حامل لقب بطولة أوروبا هو المرشح الأبرز في نصف النهائي.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

تقليص عقوبة دياز

تقرر تقليص عقوبة الكولومبي لويس دياز، مهاجم بايرن ميونخ الألماني التي تعرض لها بعد ارتكابه خطأ متهورا على أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي صدرت في الأصل بإيقافه 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وأكد الاتحاد الأوروبي "يويفا" قبوله الاستئناف الذي تقدم به دياز ضد تهمة التدخل العنيف الخطير، بدون أن يحدد سببا.

ويعني ذلك أن اللاعب سيغيب عن المباراة القادمة فقط، والتي يلعب فيها الفريق البافاري على ملعبه أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل، ثم يعود في مواجهة يونيون سانت جيلواز البلجيكي الشهر المقبل.

بيلد

حظ منتخب ألمانيا

قدمت قرعة كأس العالم 2026 هدايا لمنتخب ألمانيا، الساعي لاستعادة هيبته في المونديال بعد أداء مخيب في نسختي 2018 و2022.

ستلعب ألمانيا ضد الإكوادور وكوت ديفوار ومنتخب كوراساو، الوافد الجديد للمونديال، في دور المجموعات، وفقا للقرعة التي تم إجراؤها مساء الجمعة.