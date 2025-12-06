يشهد اليوم السبت، العديدة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، إلى جانب ظهور محتمل للثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح رفقة مانشستر سيتي وليفربول، في الدوري الإنجليزي.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس العرب، إذ تطمح كتيبة حلمي طولان لتحقيق الفوز الأول بالبطولة، عقب التعادل في الأسبوع الأول أمام الكويت.

ويخوض فريق بيراميدز مباراته المؤجلة أمام بتروجيت، التي تقام ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري، ويدخل السماوي اللقاء وهو يعاني من الغيابات.

ويستضيف فريق أستون فيلا نظيره آرسنال، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من مواجهات الدوري الإنجليزي، بينما يلتقي مانشستر سيتي بضيفه سندرلاند في الجولة ذاتها.

ويترقب محمد صلاح ظهوره أساسيًا رفقة ليفربول، حين يحل ضيفًا على نظيره ليدز يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

أبرز مباريات اليوم السبت

كأس العرب

- الكويت × الأردن - الواحدة ظهرًا (بي إن سبورتس المفتوحة).

- الإمارات × مصر - الثامنة والنصف مساءً (بي إن سبورتس المفتوحة).

الدوري المصري

- بتروجيت × بيراميدز - الثامنة مساءً (أون سبورت).

الدوري الإنجليزي



- أستون فيلا × آرسنال - الثانية والنصف عصرًا (بي إن سبورتس 1).

- مانشستر سيتي × سندرلاند - الخامسة مساءً (بي إن سبورتس 1).

- ليدز يونايتد × ليفربول - السابعة والنصف مساءً (بي إن سبورتس 1).

الدوري الإسباني

- ريال بيتيس × برشلونة - السابعة والنصف مساءً (بي إن سبورتس 2).