المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

- -
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مباريات اليوم السبت.. مصر تبحث عن فوز هام بكأس العرب.. وظهور منتظر لمرموش وصلاح

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:50 ص 06/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

يشهد اليوم السبت، العديدة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، إلى جانب ظهور محتمل للثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح رفقة مانشستر سيتي وليفربول، في الدوري الإنجليزي.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس العرب، إذ تطمح كتيبة حلمي طولان لتحقيق الفوز الأول بالبطولة، عقب التعادل في الأسبوع الأول أمام الكويت.

ويخوض فريق بيراميدز مباراته المؤجلة أمام بتروجيت، التي تقام ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري، ويدخل السماوي اللقاء وهو يعاني من الغيابات.

ويستضيف فريق أستون فيلا نظيره آرسنال، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من مواجهات الدوري الإنجليزي، بينما يلتقي مانشستر سيتي بضيفه سندرلاند في الجولة ذاتها.

ويترقب محمد صلاح ظهوره أساسيًا رفقة ليفربول، حين يحل ضيفًا على نظيره ليدز يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

طالع جدول مباريات اليوم السبت من هنا.

أبرز مباريات اليوم السبت

كأس العرب

- الكويت × الأردن - الواحدة ظهرًا (بي إن سبورتس المفتوحة).

- الإمارات × مصر - الثامنة والنصف مساءً (بي إن سبورتس المفتوحة).

الدوري المصري

- بتروجيت × بيراميدز - الثامنة مساءً (أون سبورت).

الدوري الإنجليزي

- أستون فيلا × آرسنال - الثانية والنصف عصرًا (بي إن سبورتس 1).

- مانشستر سيتي × سندرلاند - الخامسة مساءً (بي إن سبورتس 1).

- ليدز يونايتد × ليفربول - السابعة والنصف مساءً (بي إن سبورتس 1).

الدوري الإسباني

- ريال بيتيس × برشلونة - السابعة والنصف مساءً (بي إن سبورتس 2).

ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري المصري مانشستر سيتي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg