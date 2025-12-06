المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليدز في بريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:59 ص 06/12/2025
صلاح

الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

كشفت تقارير صحفية، موقف الدولي المصري محمد صلاح، من التواجد في تشكيل ليفربول ضد ليدز يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول، تنطلق في تمام الساعة 7:30، لحساب منافسات الجولة الـ15 من منافسات بريميرليج.

ليفربول يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ليدز يونايتد بالمرتبة الـ17 حيث يملك 14 نقطة.

ملامح تشكيل ليفربول المتوقع

تشكيل ليفربول المتوقع يشهد عودة محمد صلاح إلى القوام الأساسي لمواجهة ليدز يونايتد، بالإضافة إلى تواجد كونور برادلي في مركز الظهير الأيمن.

كما أنه على مستوى الهجوم، أوضحت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن هوجو إيكيتيكي سيقود الهجوم، بدلًا من إيزاك.

تشكيل ليفربول المتوقع

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليدز يونايتد، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي.

تشكيل ليفربول المتوقع يشير إلى جلوس ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو على دكة البدلاء,

مباراة ليفربول القادمة
