يضرب نادي ليفربول موعدًا مع نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025، ويسعى الثنائي خلال اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة كتيبة آرني سلوت التي تعاني مؤخرًا.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات مسابقة الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب "إيلاند روود"، ويديره تحكيميًا أنتوني تايلر.

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول

ويواجه فريق ليدز يونايتد نظيره ليفربول، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنقل مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في مصر، ويذاع اللقاء بالتحديد من خلال قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور 14 جولة إذ حصد "الريدز" 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل و6 هزائم.

ويستقر فريق ليدز يونايتد بالمركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن حصد 14 نقطة خلال 14 جولة، محققًا 4 انتصارات و8 هزائم، إلى جانب تعادلين.