موعد والقناة الناقلة لمباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:04 ص 06/12/2025
صلاح

فريق ليفربول

يضرب نادي ليفربول موعدًا مع نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025، ويسعى الثنائي خلال اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة كتيبة آرني سلوت التي تعاني مؤخرًا.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات مسابقة الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب "إيلاند روود"، ويديره تحكيميًا أنتوني تايلر.

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول

ويواجه فريق ليدز يونايتد نظيره ليفربول، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنقل مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في مصر، ويذاع اللقاء بالتحديد من خلال قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور 14 جولة إذ حصد "الريدز" 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل و6 هزائم.

ويستقر فريق ليدز يونايتد بالمركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن حصد 14 نقطة خلال 14 جولة، محققًا 4 انتصارات و8 هزائم، إلى جانب تعادلين.

ليفربول الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

