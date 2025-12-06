استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على التشكيل الأقرب في مواجهة اليوم ضد سندرلاند، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويخوض مانشستر سيتي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، مباراة هامة وقوية ضد سندرلاند، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد".

يحين موعد انطلاق مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الـ6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مجريات لقاء الأزرق السماوي ضد كتيبة القطط السوداء، عبر شاشة قناة beIN SPORTS 1 ، ويعلق عليها صوتيًا، المعلق المغربي جواد بده.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد سندرلاند

يتوقع جلوس الدولي المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي، في ظل اعتماد المدرب بيب جوارديولا على الثلاثي إيرلينج هالاند، فيل فودين وجيريمي دوكو في الهجوم.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، جون ستونز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، ريان شرقي.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بينما يأتي سندرلاند للمباراة وهو في المركز السادس برصيد 23 نقطة.