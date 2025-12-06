يصطدم نادي مانشستر سيتي بنظيره سندرلاند، اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025، في مواجهة يسعى خلالها الثنائي لمواصلة زحفهما في جدول ترتيب المسابقة.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره سندرلاند، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات الدوري الإنجليزي، ويقام اللقاء على أرضية ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.

موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره سندرلاند، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة ستجري ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنقل شبكة "بي إن سبورتس" البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند، ويذاع اللقاء بالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ تمكن السماوي من حصد 28 نقطة خلال 14 جولة خاضتها كتيبة بيب جوارديولا.

ويتواجد سندرلاند في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتمكن الفريق من حصد 23 نقطة خلال 14 جولة، محققًا 6 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات وتلقى 3 هزائم.