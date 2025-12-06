المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:26 ص 06/12/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

يصطدم نادي مانشستر سيتي بنظيره سندرلاند، اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025، في مواجهة يسعى خلالها الثنائي لمواصلة زحفهما في جدول ترتيب المسابقة.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره سندرلاند، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات الدوري الإنجليزي، ويقام اللقاء على أرضية ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.

جدول مباريات اليوم السبت.

موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره سندرلاند، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة ستجري ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنقل شبكة "بي إن سبورتس" البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند، ويذاع اللقاء بالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ تمكن السماوي من حصد 28 نقطة خلال 14 جولة خاضتها كتيبة بيب جوارديولا.

ويتواجد سندرلاند في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتمكن الفريق من حصد 23 نقطة خلال 14 جولة، محققًا 6 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات وتلقى 3 هزائم.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
