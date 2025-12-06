يقدم يلا كورة لزوراه الكرام، تغطية مباشرة لأحداث مباراة أستون فيلا ضد أرسنال، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، يحل ضيفًا على أستون فيلا صاحب المركز الثالث، على ملعب فيلا بارك، حيث تنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء اليوم السبت.

أحداث المباراة

1: انطلاق مباراة أستون فيلا ضد أرسنال على ملعب فيلا بارك الآن.

9: حاول أرسنال من خلال التهديد أول بتسديدة من مارتن أوديجارد، تصدى لها مارتينيز.

11: رايا ينقذ هدفًا محققًا من لعبة انفراد لأستون فيلا بعد تسديدة أولى واتكينز.

22: سجل أرسنال هدفًا عن طريق إيزي، لكن تم إلغاؤه لوجود تسلل.

36: كاش يهز شباك أرسنال ويسجل الهدف الأول من تسديدة قوية.

45: نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا على أرسنال 1-0.

46: انطلاق الشوط الثاني من أحداث المباراة في هذه الأثناء.

تشكيل مباراة أستون فيلا وأرسنال

البداية مع صاحب الأرض، حيث يدخل أستون فيلا مباراة أرسنال، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، إيان ماتسين.

خط الوسط: أبو بكر كامارا، أمادو أونانا، يوري تيليمانس.

خط الهجوم: جون ماكجين، مورجان روجرز، أولي واتكينز.

فيما يجلس على دكة البدلاء: فيكتور لينديلوف، إيمي نوينديا، لوكاس دينييه، أندريس جارسيا، دونيل مالين، جادون سانشو، لامار بولارد، ماركو بيزوت، وجورج هيمينجس.

بينما على الجانب الآخر، وتشكيل أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، حيث جاء تشكيل ميكيل أرتيتا كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، يوريان تيمبر، بييرو هينكابي، كالافيوري.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، إيزي، ميكيل ميرينو.

ويتواجد على دكة البدلاء: جابرييل مارتينيلي، كيبا، فيكتور جيوكيريس، كريستيان نورجارد، لياندرو تروسارد، نوني مادويكي، إيثان نوانيري، لويس سكيلي، ومارلي سالمون.