تكبد نادي أرسنال خسارة قاتلة في الثوان الأخيرة من مواجهة نظيره نادي أستون فيلا، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أستون فيلا ضد أرسنال اتسمت بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، حتى تمكن نوينديا من إطلاق رصاصة الرحمة قبل صافرة النهاية بثوان.

أستون فيلا تقدم عن طريق ماتي كاش، بالدقيقة 36، فيما انتظر أرسنال حتى الشوط الثاني، كي يتعادل عن طريق لياندرو تروسارد، في الدقيقة 52.

ثم خطف أستون فيلا نقاط المباراة من ضيفه أرسنال، بفضل الهدف القاتل بتوقيع نوينديا، في الدقيقة 90+5.

أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تجمد رصيده عند 33 نقطة، فيما ارتقى أستون فيلا إلى الوصافة بعد وصوله للنقطة 30.

أحداث المباراة

1: انطلاق مباراة أستون فيلا ضد أرسنال على ملعب فيلا بارك الآن.

9: حاول أرسنال من خلال التهديد أول بتسديدة من مارتن أوديجارد، تصدى لها مارتينيز.

11: رايا ينقذ هدفًا محققًا من لعبة انفراد لأستون فيلا بعد تسديدة أولى واتكينز.

22: سجل أرسنال هدفًا عن طريق إيزي، لكن تم إلغاؤه لوجود تسلل.

36: كاش يهز شباك أرسنال ويسجل الهدف الأول من تسديدة قوية.

45: نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا على أرسنال 1-0.

46: انطلاق الشوط الثاني من أحداث المباراة في هذه الأثناء.

52: تروسارد يسجل هدف التعادل لصالح أرسنال بعد تلقي تمريرة أمام المرمى، مرت من مارتينيز، ثم سدد لتسكين الشباك.

65: دافيد رايا يتعملق ويتصدى لتسديدة قوية كادت تمنح أستون فيلا ضد آرسنال التقدم من جديد.

70: أرسنال يكثف محاولاته لتسجيل الهدف الثاني، وتسديدة من ساكا يبعدها دفاع أستون فيلا.

90+5: سجل أستون فيلا هدفًا قاتلًا حصد به نقاط المباراة، من تسديدة قوية عن طريق نوينديا.

تشكيل مباراة أستون فيلا وأرسنال

البداية مع صاحب الأرض، حيث يدخل أستون فيلا مباراة أرسنال، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، إيان ماتسين.

خط الوسط: أبو بكر كامارا، أمادو أونانا، يوري تيليمانس.

خط الهجوم: جون ماكجين، مورجان روجرز، أولي واتكينز.

فيما يجلس على دكة البدلاء: فيكتور لينديلوف، إيمي نوينديا، لوكاس دينييه، أندريس جارسيا، دونيل مالين، جادون سانشو، لامار بولارد، ماركو بيزوت، وجورج هيمينجس.

بينما على الجانب الآخر، وتشكيل أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، حيث جاء تشكيل ميكيل أرتيتا كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، يوريان تيمبر، بييرو هينكابي، كالافيوري.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، إيزي، ميكيل ميرينو.

ويتواجد على دكة البدلاء: جابرييل مارتينيلي، كيبا، فيكتور جيوكيريس، كريستيان نورجارد، لياندرو تروسارد، نوني مادويكي، إيثان نوانيري، لويس سكيلي، ومارلي سالمون.