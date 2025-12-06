المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافس جديد على الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا من القاع إلى القمة في 69 يوما

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:52 م 06/12/2025
أستون فيلا

فرحة أستون فيلا أمام أرسنال

أصبح نادي أستون فيلا منافسًا حقيقيًا على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن هرب من القاع إلى القمة في 69 يومًا.

ونجح فريق المدرب الإسباني يوناي إيمري في تحقيق فوز درامي على حساب ضيفه أرسنال، اليوم السبت، بهدف في الوقت بدل الضائع من المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا من القاع إلى القمة في 69 يوما

كان أستون فيلا ضمن مراكز الهبوط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الجولة السادسة.

وهدد أستون فيلا بإقالة إيمري من منصبه بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار خلال أول 5 مباريات في الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وسجل أستون فيلا هدفًا وحيدًا في أول 5 مباريات، حيث خسر على يد برينتفورد وكريستال بالاس، واكتفى بالتعادل أمام نيوكاسل يونايتد وإيفرتون وسندرلاند.

واستفاق الفيلانز في الجولة السادسة، ليحقق 9 انتصارات من أصل آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، خلال 69 يومًا.

واستطاع أستون فيلا أن يحقق 9 انتصارات في 10 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1919.

 

وفاز فريق المدرب يوناي إيمري على فرق مرشحة لحصد لقب الدوري الإنجليزي، من بينها توتنهام ومانشستر سيتي وأرسنال.

وخسر أستون فيلا مباراة واحدة في سلسلة نتائجه الإيجابية بالدوري الإنجليزي (2-0) أمام ليفربول في ملعب أنفيلد.

منافس حقيقي على الدوري الإنجليزي

قفز أستون فيلا بالفوز على أرسنال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق مايكل أرتيتا.

وألحق فيلا الهزيمة الثانية بأرسنال هذا الموسم، بعدما كانت المباراة تشير إلى التعادل (1-1) حتى الدقائق الـ+90 التي سجل خلالها الأرجنتيني إيمي بوينديا هدفًا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة أستون فيلا القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي أستون فيلا يوناي إيمري

