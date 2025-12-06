أرتيتا: لم نكن جيدين أمام أستون فيلا.. والخسارة مؤلمة

بدا المدير الفني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، محبطًا بعد الخسارة في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه أستون فيلا، اليوم السبت، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وخسر أرسنال أمام أستون فيلا بهدف من توقيع اللاعب الأرجنتيني إيمي بوينديا في الدقيقة 90+5، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

تصريحات أرتيتا بعد خسارة أرسنال أمام أستون فيلا

وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "الخسارة كانت صعبة جدًا علينا بالنظر إلى الطريقة التي حدثت بها.. كانت هناك الكثير من الفوضى داخل منطقة الجزاء، وفي النهاية كانت الخسارة مؤلمة".

وأضاف مدرب أرسنال: "لم نكن جيدين في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني بدأنا بشكل أقوى وسجلنا وكنا أكثر سيطرة من أستون فيلا".

وواصل أرتيتا تصريحاته: "علينا أن نركز على أنفسنا، وعلى المعايير التي لم نصل إليها أمام أستون فيلا، خصوصًا على المستوى الفردي".

قبل أن يختتم: "علينا أن نستغل هذا الألم من أجل العودة من جديد.. هذه هي كرة القدم".

ويبقى أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ33 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن أستون فيلا الذي نجح في تحقيق فوز تاسع في آخر 10 مباريات.