خسر أرسنال في مباراته التي خاضها أمام أستون فيلا في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتسمت المباراة بين الطرفين بالندية، حيث افتتحت كتيبة أوناي إيمري التسجيل خلال أحداث الشوط الأول الذي انتهى بتأخر الجانرز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، قام أرتيتا بعدة تغييرات من أجل العودة في اللقاء، حيث شارك تروسارد على حساب إيزي، لينجح اللاعب في تسجيل التعادل، قبل أن يضرب أستون فيلا ضربته القاضية في نهاية أحداث اللقاء، ويحصد 3 نقاط ثمينة.

رقم سلبي لميكيل أرتيتا مع الجانرز في البريميرليج

وسلطت شبكة أوبتا العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، الضوء على رقم سلبي لميكيل أرتيتا بعد خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا.

وأكدت الشبكة أن المدرب الإسباني خسر في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا منذ تعيينه مدربًا للفريق.

وتعد خسارة أرتيتا من أستون فيلا هي ثاني أكبر خسارة أمام فريق في البريميرليج، حيث يعد أكبر عدد من الهزائم الذي تعرض له المدرب أمام مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا برصيد 7 مواجهات.

ووصل أستون فيلا إلى النقطة رقم 30 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما استقر رصيد الجانرز عند النقطة 33 في صدارة الجدول.