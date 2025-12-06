المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كابوس أستون فيلا.. رقم سلبي لميكيل أرتيتا مع الجانرز في البريميرليج

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:29 م 06/12/2025
ميكيل أرتيتا

ميكيل أرتيتا

خسر أرسنال في مباراته التي خاضها أمام أستون فيلا في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتسمت المباراة بين الطرفين بالندية، حيث افتتحت كتيبة أوناي إيمري التسجيل خلال أحداث الشوط الأول الذي انتهى بتأخر الجانرز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، قام أرتيتا بعدة تغييرات من أجل العودة في اللقاء، حيث شارك تروسارد على حساب إيزي، لينجح اللاعب في تسجيل التعادل، قبل أن يضرب أستون فيلا ضربته القاضية في نهاية أحداث اللقاء، ويحصد 3 نقاط ثمينة.

رقم سلبي لميكيل أرتيتا مع الجانرز في البريميرليج

وسلطت شبكة أوبتا العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، الضوء على رقم سلبي لميكيل أرتيتا بعد خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا.

وأكدت الشبكة أن المدرب الإسباني خسر في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا منذ تعيينه مدربًا للفريق.

وتعد خسارة أرتيتا من أستون فيلا هي ثاني أكبر خسارة أمام فريق في البريميرليج، حيث يعد أكبر عدد من الهزائم الذي تعرض له المدرب أمام مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا برصيد 7 مواجهات.

ووصل أستون فيلا إلى النقطة رقم 30 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما استقر رصيد الجانرز عند النقطة 33 في صدارة الجدول.

أرسنال الدوري الإنجليزي أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز البرميرليج

