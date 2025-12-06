المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مانشستر يونايتد يرفض عرض روما لضم زيركزي

محمد همام

كتب - محمد همام

05:32 م 06/12/2025
احتفال جوشوا زيركزي مهاجم مانشستر يونايتد

زيركزي لاعب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رفض نادي مانشستر يونايتد عرضًا من روما للتعاقد مع المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت عرضًا تقدم به نادي روما لاستعارة زيركزي، مع تضمين بند يتيح شراء اللاعب في حال تأهل "ذئاب العاصمة" إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اهتمامًا كبيرًا من جانب نادي روما بضم زيركزي خلال يناير المقبل لتعزيز الخط الهجومي، خاصة أن اللاعب قدم مستويات مميزة مع فريقه السابق بولونيا.

وانتقل زيركزي، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى مانشستر يونايتد في صيف 2024 قادمًا من بولونيا، في صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون يورو.

وشارك الدولي الهولندي في الموسم الحالي في 8 مباريات على مستوى الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، وتمكن من تسجيل هدف في بريميرليج.

الدوري الإنجليزي روما مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي زيركزي

