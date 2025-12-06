مانشستر يونايتد يرفض عرض روما لضم زيركزي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رفض نادي مانشستر يونايتد عرضًا من روما للتعاقد مع المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت عرضًا تقدم به نادي روما لاستعارة زيركزي، مع تضمين بند يتيح شراء اللاعب في حال تأهل "ذئاب العاصمة" إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اهتمامًا كبيرًا من جانب نادي روما بضم زيركزي خلال يناير المقبل لتعزيز الخط الهجومي، خاصة أن اللاعب قدم مستويات مميزة مع فريقه السابق بولونيا.

وانتقل زيركزي، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى مانشستر يونايتد في صيف 2024 قادمًا من بولونيا، في صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون يورو.

وشارك الدولي الهولندي في الموسم الحالي في 8 مباريات على مستوى الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، وتمكن من تسجيل هدف في بريميرليج.