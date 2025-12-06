المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
احتاج 668 دقيقة.. سيمونز يسجل أول أهدافه مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:07 م 06/12/2025
سيمونز

تشافي سيمونز - لاعب توتنهام

سجل اللاعب الهولندي تشافي سيمونز أول أهدافه بقميص نادي توتنهام هوتسبير في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، اليوم السبت.

وانضم سيمونز إلى توتنهام في أغسطس الماضي 2025، قادمًا من لايبزيج.

أول هدف لسيمونز في الدوري الإنجليزي

استطاع سيمونز أن يحرز أول أهدافه في منافسات الدوري الإنجليزي أخيرًا في مباراة توتنهام ضد برينتفورد.

وتمكن سيمونز من التسجيل لأول مرة مع توتنهام في الدوري الإنجليزي من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك برينتفورد، عند حدود الدقيقة 43.

وكان سيمونز صنع هدفًا لتوتنهام، وقع عليه البرازيلي ريتشارلسون، في الديربي اللندني الصغير المقام ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

واحتاج سيمونز 668 دقيقة من أجل إحراز هدفه الأول مع سبيرز في الدوري الإنجليزي، فيما جاء الهدف في مباراته الثانية عشر.

وبات في رصيد تشافي سيمونز مع توتنهام في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 3 مساهمات تهديفية فقط، بعدما أحرز هدفًا وصنع اثنين آخرين.

يشار إلى أن ضم سيمونز كلف توتنهام ما يقارب 65 مليون يورو.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام تشافي سيمونز

