مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
17:00
تشيلسي

تشيلسي

كأس العرب
السودان

السودان

0 0
18:00
العراق

العراق

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

توتنهام ينتظر برشلونة لحسم صفقة هجومية

محمد همام

كتب - محمد همام

06:23 م 06/12/2025
توتنهام

فريق توتنهام هوتسبير

ينتظر نادي توتنهام هوتسبير موقف مسؤولي برشلونة بشأن اللاعب ماركوس راشفورد، الذي يلعب معارًا منذ بداية الموسم بعد قدومه من مانشستر يونايتد.

وأصبح صاحب الـ28 عامًا خارج حسابات إدارة مانشستر يونايتد، حيث خرج على سبيل الإعارة مرتين؛ الأولى إلى أستون فيلا في الموسم الماضي، ثم إلى برشلونة مطلع هذا الموسم.

وبدأ الدولي الإنجليزي في استعادة بريقه منذ انتقاله إلى برشلونة، وتحديدًا على المستوى التهديفي، حيث شارك في 19 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وصنع تسع تمريرات حاسمة.

وذكر موقع "CaughtOffside" العالمي أن نادي توتنهام هوتسبير يدرس إمكانية التعاقد مع ماركوس راشفورد في الصيف المقبل، حال قرر برشلونة عدم تفعيل بند ضمه نهائيًا.

وأضاف الموقع أن راشفورد يُعد أيضًا ضمن أهداف آرسنال وتشيلسي لتعزيز الخط الهجومي في صفوف الناديين اللندنيين.

وجدير بالذكر أن راشفورد يمتلك عقدًا مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2028، إلا أن النادي الإنجليزي منفتح على بيع اللاعب بعد نهاية الموسم.

برشلونة مانشستر يونايتد توتنهام ماركوس راشفورد

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
سندرلاند

سندرلاند

77

عرضية للسيتي من ركنية نفذها رايندرز ويتصدى لها دفاع سندرلاند

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
