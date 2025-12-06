توتنهام ينتظر برشلونة لحسم صفقة هجومية

ينتظر نادي توتنهام هوتسبير موقف مسؤولي برشلونة بشأن اللاعب ماركوس راشفورد، الذي يلعب معارًا منذ بداية الموسم بعد قدومه من مانشستر يونايتد.

وأصبح صاحب الـ28 عامًا خارج حسابات إدارة مانشستر يونايتد، حيث خرج على سبيل الإعارة مرتين؛ الأولى إلى أستون فيلا في الموسم الماضي، ثم إلى برشلونة مطلع هذا الموسم.

وبدأ الدولي الإنجليزي في استعادة بريقه منذ انتقاله إلى برشلونة، وتحديدًا على المستوى التهديفي، حيث شارك في 19 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وصنع تسع تمريرات حاسمة.

وذكر موقع "CaughtOffside" العالمي أن نادي توتنهام هوتسبير يدرس إمكانية التعاقد مع ماركوس راشفورد في الصيف المقبل، حال قرر برشلونة عدم تفعيل بند ضمه نهائيًا.

وأضاف الموقع أن راشفورد يُعد أيضًا ضمن أهداف آرسنال وتشيلسي لتعزيز الخط الهجومي في صفوف الناديين اللندنيين.

وجدير بالذكر أن راشفورد يمتلك عقدًا مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2028، إلا أن النادي الإنجليزي منفتح على بيع اللاعب بعد نهاية الموسم.