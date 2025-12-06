يجلس اللاعب المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء نادي ليفربول للمرة الثالثة على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحل ليفربول ضيفًا على ليدز يونايتد في مباراة تقام على ملعب إيلاند رود، ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز

الوسط: ريان جرافينبيرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: فلوريان فيرتز، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

وتضم قائمة ليفربول الاحتياطية أمام ليدز كل من: جيورجي مامارداشفيلي، جو جوميز، واتارا إندو، ألكسندر إيزاك، أليكسس ماك أليستر، محمد صلاح، فيديريكو كييزا، آندي روبرتسون، ريو نجوموها.

ويظهر صلاح على دكة ليفربول للمرة الثالثة تواليًا في الدوري الإنجليزي بعد مباراتي وست هام يونايتد وسندرلاند على الترتيب، حيث ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في المباراة الأولى قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني في المباراة الأخيرة.

يشار إلى أن صلاح سجل 4 أهداف بقميص ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.