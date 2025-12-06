حقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا في مباراته أمام سندرلاند، في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح روبن دياز التسجيل لصالح السماوي في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، بعد تمريرة قصيرة من ريان شرقي ليقابلها دياز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 36، سجل جفارديول الهدف الثاني لصالح السماوي، بعد كرة عرضية نفذها فودين من ركنية، ليرتقي جفارديول ويضرب الكرة برأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وحصل جفارديول على بطافة صفراء في الدقيقة 37 بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي الخصم، قبل أن يعلن الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع في المباراة، وينتهي الشوط الأول بتقدم السماوي بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو سندرلاند التسجيل عن طريق عدد من الكرات الخطيرة، وكانت أبرزها في الدقيقة 54 بعدما كاد إيزيدور أن يحرز هدف تقليص الفارق بعد استغلال خطأ دفاعي، ولكن دوناروما منعه من التسجيل.

وبعدها بدقيقة واحدة، منع القائم فريق سندرلاند من هدف بعد كرة عرضية من ركنية لتصل الكرة لتراي هيوم ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتصطدم في القائم.

وجاء هدف مانشستر سيتي الثالث بعد تمريرة قابلها ريان شرقي بعرضية عالمية ليتمكن فودين من الارتقاء والتسجيل داخل منطقة الجزاء، حيث لم يكتف فودين بالصناعة فحسب، بل سجل الهدف الثالث.

مشاركة عمر مرموش

لم يبدأ عمر مرموش المباراة في التشكيل الأساسي، لكنه شارك في الشوط الثاني في الدقيقة 69 على حساب هالاند الذي لم يستطع التسجيل في اللقاء.

وحاول مرموش التسجيل في أكثر من كرة خطيرة، لكنه لم يتمكن من هز الشباك.

وقام بيب جوارديولا بعدد من التبديلات خلال الشوط الثاني، كانت أبرزها دخول ريكو لويس وموريرا على حساب كل من برناردو سيلفا وريان شرقي.

وأطلق الحكم صافرته ليعلن انتهاء المباراة التي جمعت بين الطرفين بفوز السماوي بنتيجة 3-0.

مانشستر سيتي يشعل جدول الدوري الإنجليزي

وأشعل مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على سندرلاند بنتيجة 3-0، حيث حصد 3 نقاط تمكن من خلالها من الوصول إلى النقطة 31 في الجدول، ليحصد المركز الثاني، ويكون على بعد نقطتين فقط من أرسنال صاحب المركز الأول برصيد 33 نقطة.

وكان قد بدأ مانشستر سيتي المباراة أمام سندرلاند بتشكيل على الشكل التالي:ـ

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، ريان شرقي.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

وتواجد على مقاعد البدلاء: ترافورد، رايندرز، أكي، عمر مرموش، ريان آيت نوري، سافينيو، عبد القادر خوسانوف، بوب، لويس.