تعثر نادي تشيلسي خارج أرضه أمام بورنموث، اليوم السبت، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واكتفى تشيلسي بالتعادل السلبي مع مضيفه بورنموث في ملعب فيتاليتي.

تشيلسي يتعثر أمام بورنموث

فشل تشيلسي في تصحيح أوضاعه أمام بورنموث بعد أن خسر مباراته الماضية (3-1) على يد ليدز يونايتد في ملعب إيلاند رود.

وقدم تشيلسي مباراة باهتة ضد بورنموث، حيث كان صاحب الأرض الطرف الأكثر خطورة في مباراة لم تهتز خلالها الشباك.

وظل فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا رابعًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ25 نقطة، بينما تقدم بورنموث إلى المركز الثالث عشر بـ20 نقطة.

وشهدت مباراة بورنموث وتشيلسي مشاركة كول بالمر أساسيًا لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة التي لحقت به ضد مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا