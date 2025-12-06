المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بمشاركة بالمر.. تشيلسي يتعثر على ملعب بورنموث

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:09 م 06/12/2025
بالمر

من مباراة بورنموث وتشيلسي

تعثر نادي تشيلسي خارج أرضه أمام بورنموث، اليوم السبت، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واكتفى تشيلسي بالتعادل السلبي مع مضيفه بورنموث في ملعب فيتاليتي.

تشيلسي يتعثر أمام بورنموث

فشل تشيلسي في تصحيح أوضاعه أمام بورنموث بعد أن خسر مباراته الماضية (3-1) على يد ليدز يونايتد في ملعب إيلاند رود.

وقدم تشيلسي مباراة باهتة ضد بورنموث، حيث كان صاحب الأرض الطرف الأكثر خطورة في مباراة لم تهتز خلالها الشباك.

وظل فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا رابعًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ25 نقطة، بينما تقدم بورنموث إلى المركز الثالث عشر بـ20 نقطة. 

وشهدت مباراة بورنموث وتشيلسي مشاركة كول بالمر أساسيًا لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة التي لحقت به ضد مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي كول بالمر بورنموث

