برر المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، استبعاد اللاعب المصري محمد صلاح عن التشكيل الأساسي للمرة الثالثة على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول ضد ليدز يونايتد بعد أن عاش المصير ذاته أمام كل من وست هام يونايتد وسندرلاند على الترتيب.

تصريحات سلوت عن استبعاد صلاح

يواصل صلاح الجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول بقرار فني من المدرب الهولندي آرني سلوت.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "إبقاء صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول لم يكن قرارًا سهلًا أبدًا لأننا نعلم مدى عظمته كلاعب، لكن مهمتي هي اختيار التشكيل الأنسب لكل مباراة".

وعن المباراة المقامة على ملعب إيلاند رود، أضاف سلوت: "ليدز فريق قوي.. في المباريات الماضية رأيت كيف جعلوا الأمور صعبة على مانشستر سيتي في الشوط الثاني، وفعلوا الشيء ذاته أمام تشيلسي".

قبل أن يختتم: "نحاول التأقلم قدر الإمكان مع نقاط قوة ليدز، وآمل أن نتمكن من إيذائهم".

يشار إلى أن صلاح ظل حبيسًا لمقاعد بدلاء ليفربول في مباراة الفوز (2-0) على وست هام قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني في المباراة الأخيرة التي تعادل خلالها فريق سلوت بهدف لمثله أمام سندرلاند.

وسجل صلاح 4 أهداف فقط مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.