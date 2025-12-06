المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 3
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

أنهى سلسلة سلبية.. توتنهام يحسم ديربي لندن الصغير أمام برينتفورد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:29 م 06/12/2025
توتنهام

من مباراة توتنهام وبرينتفورد

تفوق نادي توتنهام (2-0) على برينتفورد في مباراة أقيمت اليوم السبت على ملعب الأول ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وتصنف المواجهات المباشرة بين توتنهام وبرينتفورد ضمن ديربيات العاصمة البريطانية لندن، حيث يقع مقر الناديين تمامًا مثل تشيلسي وأرسنال ووست هام يونايتد وكريستال بالاس وفولهام أيضًا.

توتنهام يتفوق على برينتفورد

تألق تشافي سيمونز ليصنع ويسجل في فوز توتنهام على برينتفورد.

واستطاع سيمونز أن يصنع هدفًا لريتشارلسون في الدقيقة 25 قبل أن يوقع على الهدف الثاني بنفسه بعد مجهود فردي رائع، مصوبًا تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس برينتفورد من التصدي لها.

وشهدت مباراة توتنهام وبرينتفورد المواجهة الأولى لتوماس فرانك أمام فريقه السابق.

ونجح توتنهام في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ حقق أول انتصار له بعد التعثر في 5 مباريات متتالية ضد كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال وفولهام ونيوكاسل.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

 

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام برينتفورد

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

