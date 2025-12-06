تفوق نادي توتنهام (2-0) على برينتفورد في مباراة أقيمت اليوم السبت على ملعب الأول ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وتصنف المواجهات المباشرة بين توتنهام وبرينتفورد ضمن ديربيات العاصمة البريطانية لندن، حيث يقع مقر الناديين تمامًا مثل تشيلسي وأرسنال ووست هام يونايتد وكريستال بالاس وفولهام أيضًا.

توتنهام يتفوق على برينتفورد

تألق تشافي سيمونز ليصنع ويسجل في فوز توتنهام على برينتفورد.

واستطاع سيمونز أن يصنع هدفًا لريتشارلسون في الدقيقة 25 قبل أن يوقع على الهدف الثاني بنفسه بعد مجهود فردي رائع، مصوبًا تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس برينتفورد من التصدي لها.

وشهدت مباراة توتنهام وبرينتفورد المواجهة الأولى لتوماس فرانك أمام فريقه السابق.

ونجح توتنهام في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ حقق أول انتصار له بعد التعثر في 5 مباريات متتالية ضد كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال وفولهام ونيوكاسل.

