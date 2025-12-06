نجح إيفرتون ونيوكاسل في تحقيق الفوز على نوتنجهام وبيرنلي تواليًا في مباراتين أقيمتا اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واستقبل إيفرتون ضيفه نوتنجهام في ملعب هيل ديكنسون، في الوقت الذي حل خلاله بيرنلي ضيفًا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك، ليحقق صاحبا الأرض فوزين هامين.

إيفرتون يسحق نوتنجهام

تمكن إيفرتون من الصعود إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز كبير (3-0) على حساب نوتنجهام.

وتقدم إيفرتون بهدف عكسي مبكر من توقيع المدافع ميلينكوفيتش ثم سجل المهاجم ثيرنو باري أول هدف له بقميص التوفيز في منافسات الدوري الإنجليزي قبل أن يحرز كيرنان ديوسبري هال هدفًا متأخرًا لصاحب الأرض.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

نيوكاسل يهزم بيرنلي

استطاع نيوكاسل أن ينتصر بصعوبة (2-1) على بيرنلي الذي عانى من اللعب منقوصًا لشوط كامل.

وافتتح البرازيلي برونو جيماريش أهداف نيوكاسل من ركلة ركنية مباشرة ثم تلقى لوكاس بيريس بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 43، ليكمل بيرنلي مباراته بـ10 لاعبين.

وأضاف جوردون هدفًا ثانيًا لنيوكاسل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، بينما أحرز زيان فيلمينج هدف بيرنلي الوحيد من ركلة جزاء متأخرة في الدقائق الـ+90.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا