مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 3
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

إيفرتون يسحق نوتنجهام.. ونيوكاسل يهزم 10 لاعبين من بيرنلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:55 م 06/12/2025
نيوكاسل

من مباراة نيوكاسل وبيرنلي

نجح إيفرتون ونيوكاسل في تحقيق الفوز على نوتنجهام وبيرنلي تواليًا في مباراتين أقيمتا اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واستقبل إيفرتون ضيفه نوتنجهام في ملعب هيل ديكنسون، في الوقت الذي حل خلاله بيرنلي ضيفًا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك، ليحقق صاحبا الأرض فوزين هامين.

إيفرتون يسحق نوتنجهام

تمكن إيفرتون من الصعود إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز كبير (3-0) على حساب نوتنجهام.

وتقدم إيفرتون بهدف عكسي مبكر من توقيع المدافع ميلينكوفيتش ثم سجل المهاجم ثيرنو باري أول هدف له بقميص التوفيز في منافسات الدوري الإنجليزي قبل أن يحرز كيرنان ديوسبري هال هدفًا متأخرًا لصاحب الأرض.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

نيوكاسل يهزم بيرنلي

استطاع نيوكاسل أن ينتصر بصعوبة (2-1) على بيرنلي الذي عانى من اللعب منقوصًا لشوط كامل.

وافتتح البرازيلي برونو جيماريش أهداف نيوكاسل من ركلة ركنية مباشرة ثم تلقى لوكاس بيريس بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 43، ليكمل بيرنلي مباراته بـ10 لاعبين.

وأضاف جوردون هدفًا ثانيًا لنيوكاسل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، بينما أحرز زيان فيلمينج هدف بيرنلي الوحيد من ركلة جزاء متأخرة في الدقائق الـ+90.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي نيوكاسل إيفرتون

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

32

نسبة الاستحواذ: ليفربول 65% - ليدز 35%

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
